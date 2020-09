Loana, édentée à cause de la drogue : "Personne ne le sait, mais..."

Triste histoire que celle de Loana. Après sa participation à Loft Story en 2001, émission dont elle est ressortie grande gagnante, elle a vécu une tragique descente aux enfers. Consommation excessive de drogues, de médicaments et même tentatives de suicide, rien ne va plus pour elle. Et son physique en ressent le contrecoup...

En exclusivité pour Purepeople.com, Fred Cauvin, l'ex-compagnon de Loana qu'elle accuse de violences, se livre sur les dessous de leur relation. Il assure avoir, pendant de longues années, essayé de sortir du gouffre la blonde de 43 ans. En vain... Et son addiction à la drogue lui causerait de bien gros soucis. En effet, Fred Cauvin l'assure, Loana aurait perdu une grande partie de ses dents à cause de sa consommation excessive de substances illicites.

"Personne ne le sait, mais Loana porte un dentier"

"Au fur et à mesure des années, elle perdait ses dents. En bas, il lui en manque quelques-unes. Et en haut, elle n'a plus du tout de dents. Personne ne le sait, mais c'est un dentier qu'elle a", confie-t-il. Cette dégradation de sa santé bucco-dentaire serait directement liée à ses excès. "C'est la drogue, tout simplement", assure son ex-amoureux.

Rappelons qu'en janvier 2019, Loana avait entamé une transformation physique impressionnante. Après une sleeve gastrectomie qui lui avait permis de perdre pas moins de 30 kilos, elle s'était attaquée à une autre partie de son physique : sa dentition. C'est à Dubaï qu'elle a eu recours à la chirurgie dentaire afin de retrouver son joli sourire d'il y a vingt ans.

"Quand l'émotion est trop forte, que les mots ne viennent pas !!! Juste exploser de joie et de bonheur lorsqu'on m'a apporté un miroir et que j'ai pu sourire sans aucune retenue, lâchait-elle sur Instagram. C'est mon miracle de Noël, merci à toute l'équipe de la clinique de Versailles de m'avoir permis de réaliser l'un de mes rêves et de me permettre de reprendre confiance en moi."

Si l'on en croit Fred Cauvin, il ne s'agirait donc que d'un dentier, et non de nouvelles dents... Mais faut-il croire Fred Cauvin ?

Contenu exclusif ne pouvant être repris sans la mention de Purepeople.com.