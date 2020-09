Loana : Pourquoi elle refuse de porter plainte contre Fred Cauvin

C'est une histoire qui fait beaucoup de bruit en ce moment. Souhaitant faire savoir au monde ce que son ex-compagnon lui avait fait subir, Loana a dévoilé des photos choc de son corps tuméfié et bleui par les coups. De son côté, Fred Cauvin continue de nier toutes violences conjugales à travers les médias. Il a même été invité à se défendre sur le plateau de Touche pas à mon poste il y quelques jours, de quoi révolter encore un peu plus l'ex-finaliste de Loft Story. Pour être certaine que le vrai visage de cet homme qu'elle qualifie de "pervers narcissique" soit mis en lumière, Loana est allée jusqu'à poster une image très dérangeante sur Instagram de Fred Cauvin en train de recevoir une fellation de la part d'une femme dont on ne sait rien.

Après quoi, elle est entrée en contact avec Kelly Vedovelli à qui elle a envoyé une vidéo que la chroniqueuse de Cyril Hanouna a partagée mercredi 23 septembre 2020 dans l'émission. On y voit Loana en train de faire le point sur tous ses hématomes sur les bras, les jambes et même les pieds. "Ça, c'était une vidéo qu'elle avait faite trois semaines après. Donc ça s'est passé cet été, et ensuite, elle est partie en vacances pour un peu prendre l'air, il a récupéré les clefs de son appartement. Il a pris possession des lieux de son appartement cet été, il a foutu le bizarre complet, et on a une vidéo qui montre le bazar qu'il a laissé", a expliqué Kelly Vedovelli.

Un véritable enfer pour Loana qui, contre toute attente, n'aurait pas l'intention de saisir la justice. "Elle m'a dit qu'elle ne porterait pas plainte et elle m'a donné les raisons, a fait savoir Kelly Vedovelli : elle est follement attachée à ses enfants et elle ne veut absolument pas leur causer du tort et voir leur père derrière les barreaux. Elle ne veut pas faire subir ça aux enfants."

Reste que Loana a définitivement tourné la page sur cette relation toxique qui durait depuis plusieurs années maintenant. "Mais, elle m'a précisé qu'elle n'était plus sous son emprise. Elle veut juste vivre sa vie tranquille et, surtout, qu'il la laisse tranquille", a conclu la chroniqueuse. C'est tout ce qu'on souhaite à la grande blonde !