Loana contre-attaque : photo d'elle nue, de Fred Cauvin "drogué" et d'un procès verbal

Dans son envie de révéler sa vérité et de se venger de Fred Cauvin qui en plus de l'avoir blessée dans leur intimité, l'a attaquée à mainte reprises via interviews et réseaux sociaux, Loana a aussi fait savoir que Fred Cauvin a fait 72h de garde à vue "pour coups et blessures" et rappelle au passage avec des hashtags qu'il est un pervers narcissique, un manipulateur ou encore un usurpateur.

Enfin, l'ex-gagnante de Loft Story a publié un dernier montage qui fait référence à une affaire qui remonte à février (lors du week-end du 8 février Loana qui était à son domicile parisien, a eu peur quand son ex-compagnon est entré chez elle par effraction et l'a violentée et la police avait été appelée). On peut voir sur le montage son corps être marqué d'un hématome et deux extraits de son procès verbal réalisé contre son ex-amoureux.

En s'y intéressant de près on constate que Loana a accusé Fred cauvin d'avoir volé sa carte bleue, de l'avoir ensuite utilisée pour effectuer une dizaine d'achats. Elle raconte aussi avoir été insultée et frappée et qu'il a volé son portable et un double de ses clés. Dernière information livrée par Loana : Fred Cauvin a pris à beaucoup de drogues l'année dernière.