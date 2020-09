Loana attaquée en justice : Fred Cauvin dévoile son attitude en off

La bataille qui oppose Loana Petrucciani à son ancien compagnon Fred Cauvin est loin d'être terminée. L'homme qui travaille dans les relations publiques a pris la décision de porter plainte pour diffamation à deux reprises contre la gagnante de Loft Story 1 (2001) à cause de certaines de ses publications.

C'est le 17 septembre 2020 que Fred Cauvin s'est rendu au commissariat pour la première fois, après que Loana l'a accusé de l'avoir battue, photos de son corps tuméfié à l'appui. Comme lors de différentes interviews, il a tout nié en bloc, mais a reconnu qu'il l'avait déjà giflée. Un fait pour lequel il a été placé en garde à vue et entendu par le palais de justice de Paris comme on peut le découvrir dans un document que se sont procuré nos confrères de StarMag. L'affaire sera même bientôt jugée.

Malgré tout, Loana persiste et signe : Fred Cauvin l'a bel et bien battue et elle l'a récemment accusé de manipulation. La blonde de 40 ans a même dévoilé des photos indécentes de son ancien compagnon ainsi que des montages sur lesquels il était, selon l'ex-star de télé-réalité, sous l'effet de la drogue. Lundi 28 septembre, Fred Cauvin a donc de nouveau porté plainte pour diffamation. "Ses propos et les photomontages nuisent à ma réputation. Cela me porte préjudice et contrarie beaucoup mes parents et mes enfants", a-t-il confié à StarMag. Il a ensuite assuré ces publications de Loana n'avait qu'un but : la vengeance. "Dimanche 27 septembre dernier, Loana a repris contact avec moi pour que je lui fasse un ravitaillement de nourriture, car elle n'a plus de liquidités, a-t-il raconté. Je n'ai pas accepté de me plier à ses demandes, car je ne suis ni une banque ni l'assistance sociale. Elle l'a très mal pris et s'en ensuite vengée en publiant de nouveaux messages diffamatoires dans les heures qui ont suivies."

Pour l'heure, Loana n'a pas encore réagi. Mais aux dernières nouvelles, elle ne souhaitait de son côté pas attaquer Fred Cauvin en justice. "Elle m'a dit qu'elle ne porterait pas plainte et elle m'a donné les raisons, avait révélé Kelly Vedovelli (qui est en contact avec elle) dans Touche pas à mon poste (C8) le 23 septembre dernier. Elle est follement attachée à ses enfants et elle ne veut absolument pas leur causer du tort et voir leur père derrière les barreaux. Elle ne veut pas faire subir ça aux enfants."