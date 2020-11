Loana endettée et bientôt à la rue ? Elle songe parfois à "en finir"

Loana continue de susciter l'inquiétude et ses dernières confidences ne vont pas rassurer ses fans et son entourage. L'ancienne gagnante de Loft Story a récemment passé trois semaines à l'hôpital psychiatrique Saint-Anne à Paris après avoir vécu un nouvel épisode alarmant. Elle a été traitée pour soigner ses addictions et sa dépression. Un séjour qui lui a aussi permis de faire le point sur sa vie.

"Je n'ai plus rien", a-t-elle reconnu auprès du magazine Public. Et ce, malgré les 800 000 euros reçus après la vente de son appartement parisien il y a sept ans. Mais, toujours très vulnérable, Loana explique avoir fait confiance aux mauvaises personnes, notamment à son ex Fred Cauvin, qu'elle accuse par ailleurs de violence conjugale. "Depuis toujours, il utilise mes cartes bleues. Pour faire des petits achats, aller au resto ou en boîte, mettre de l'essence... Jamais de grosses sommes. Je me demandais pourquoi ma banque me disait souvent que j'avais atteint mon plafond. En épluchant mes relevés, je comprends aujourd'hui. L'un de ses amis utilise même ma CB pour son compte Uber !"

Parfois, j'ai envie d'en finir

Résultat, la starlette de 43 ans assure être aujourd'hui "endettée". "Je ne peux pas régler l'assurance de mon appart et de ma voiture. Je vais finir sous les ponts, sans un rond !", craint-elle. Effrayée à l'idée de tout perdre, Loana a de nouveau des idées noires : "Parfois, j'ai envie d'en finir. Mais je me retiens de faire une bêtise."

Pour éviter de faire "une bêtise" comme elle dit, elle prévoit de partir se ressourcer trois semaines à la Réunion chez un ami. "Ça me permettra de prendre de la distance et de me reconstruire : j'ai besoin d'une sorte de retraite". Elle espère revenir en pleine forme en France pour célébrer un anniversaire cher à son coeur : les 20 ans du Loft, en avril prochain. Un événement pour lequel elle se prépare déjà. "Je reviendrai bronzée. (...) Il faut que je sois à nouveau jolie ! J'ai déjà bien minci, je fais 69 kg. Je n'étais plus à ce poids depuis 2013 !" Reste à espérer que ses démons ne la rattraperont pas d'ici là...