Loana de retour avec son ex Fred Cauvin après les accusations ? Il brise le silence...

Loana aurait-elle déjà tout pardonné à Fred Cauvin ? L'ancienne lofteuse apparait au côté de son ex qu'elle dit très violent - photos à l'appui - sur la nouvelle Une de Public. Une photo prise à la sortie de Loana de l'hôpital psychiatrique, à Paris. Il tient d'ailleurs le chien de son ex dans les bras. Une preuve ultime que leur histoire n'est pas terminée ? Sur Facebook, Fred Cauvin est sorti du silence et a réagi aux dires de nos confrères.

"Je ne suis pas de retour, je lui ai juste ramené le chien que j'avais en garde le temps de son hospitalisation", a-t-il rectifié, le samedi 7 novembre 2020. Voilà qui est dit, l'ancien couple ne remet donc pas le couvert. Mais cela reste étonnant que Loana qui, pour l'heure, n'a pas réagi, accepte de le voir alors même qu'elle a porté de terribles accusations contre lui... Ce n'est cependant pas la première fois que les chiens de la star de télé interviennent dans leur litige.

Le 16 octobre dernier, la mère de Loana, Violette, expliquait à Closer que Fred Cauvin avait volé son chien, et qu'il ne se gênait pas pour habiter l'appartement parisien de son ex, qu'il aurait battu violemment. Elle déplorait que l'homme se soit "servi de son appartement pour faire la fête", alors que Loana était rentrée en avance à Paris pour le quitter.

"Il l'a engueulée d'être rentrée deux jours plus tôt. Il squatte tout le temps son appartement ! Le soir où elle s'est fait interner, je suis allée à la gendarmerie pour le faire déloger, mais quand ils sont arrivés, Fred Cauvin leur a dit : 'Non, c'est à elle de porter plainte.' Ensuite, il s'est bien servi dans l'appartement, puis il a pris son chien. Ça, je ne lui pardonnerai jamais ! Déjà qu'il en a vendu dans le passé. Depuis, vu que l'appartement de Loana est sous scellés, il a dû repartir chez ses parents, car il n'a pas de logement et il ne bosse pas", avait déploré Violette Pettruciani. On a donc désormais la preuve que Fred Cauvin a rendu l'animal à son ancienne compagne.

Toujours à Closer, Loana expliquait le 5 novembre dernier qu'elle était chez elle, en sécurité et avec son chien. "Et vraiment toute seule, cette fois ! Il n'y a plus personne dans ma vie (...) Il a intérêt à rester très, très loin, sinon, il aura affaire à moi ! Et cette fois-ci, ce sera pour de vrai. Je lui ai déjà mis une bombe lacrymogène dans les yeux... Donc la prochaine, ce sera un couteau", avait-elle déclaré.