Loana "vraiment toute seule" : elle brise le silence et menace Fred Cauvin

Loana va mieux. Alors qu'on la disait "pas en grande forme" après son passage en hôpital psychiatrique, l'influenceuse dit aller bien, dans une interview à Closer dévoilée le jeudi 5 novembre 2020. Assurant "aller très bien" et "ne pas être droguée", elle explique se concentrer sur l'avenir. "Je suis chez moi, avec mon doudou de chien, toute seule... Et vraiment toute seule, cette fois ! Il n'y a plus personne dans ma vie", annonce fièrement la niçoise de 43 ans.

Loana espère désormais vivre sa vie très loin de Fred Cauvin, son ancien compagnon qu'elle accuse de violences conjugales, photos à l'appui. "Il a intérêt à rester très, très loin, sinon, il aura affaire à moi ! Et cette fois-ci, ce sera pour de vrai. Je lui ai déjà mis une bombe lacrymogène dans les yeux... Donc la prochaine, ce sera un couteau", ajoute-t-elle.

Loana a d'ailleurs décidé de s'offrir une parenthèse de douceur : des vacances à La Réunion. L'un de ses rêves. "Je vais y rejoindre Fabio, mon meilleur ami, que je connais depuis environ vingt ans", explique celle qui espère partir au cours du mois de novembre. Loana devrait être rentrée avant les fêtes, qu'elle passera au plus près de sa maman Violette, son soutien de toujours.

Loana va donc bien. Des informations qui viennent invalider les propos de Gilles Verdez. Sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), il a raconté que l'ancienne lofteuse avait été "jetée en pleine nature sans personne pour venir la chercher", à sa sortie de l'hôpital psychiatrique. "Un de ses amis lui a trouvé un taxi. Elle était désespérée. Elle est rentrée chez elle. Quelqu'un l'a vue, c'est pas la grande forme. Elle est encore sous traitement, il faut encore qu'elle se repose un long moment. Donc quelques lueurs d'espoir mais c'est encore très compliqué", avait-il même détaillé.