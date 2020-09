Loana "déjà fragile" à l'époque du Loft : les révélations de Benjamin Castaldi

L'affaire fait grand bruit depuis le 17 septembre 2020. Loana a accusé son ancien compagnon Fred Cauvin de l'avoir battue, photos de son corps tuméfié à l'appui. Depuis, l'homme nie être l'auteur des coups et ne cesse de clamer son innocence sur les réseaux sociaux ou lors d'une interview pour Purepeople. Invité à réagir sur ce sujet dans Touche pas à mon poste (C8), lundi 21 septembre, Benjamin Castaldi n'a pas été étonné de la descente aux enfers de la blonde de 43 ans.

Le chroniqueur et présentateur de 50 ans sait de quoi il parle car c'est lui qui, en 2001, était aux commandes de Loft Story sur M6. Emission de télé-réalité qui a révélé Loana au grand public. Si à l'époque, la maman de Mindy ne souhaitait pas parler de ses blessures, Benjamin Castaldi assure qu'elle était déjà fragile lors de son aventure. "Je pense qu'on aurait dû s'inquiéter depuis bien longtemps. On s'y intéresse maintenant, mais cette jeune fille a connu un tourbillon médiatique. Je l'avais déjà dit, mais elle n'a pas du tout été accompagnée après. Elle n'allait déjà pas très bien dans le loft. On savait déjà qu'elle avait des problèmes d'anorexie, qu'elle ne mangeait pas, qu'elle se faisait vomir... Donc c'est une fille qui était fragile. Et quand elle a eu cette énorme triomphe dans Loft Story, on l'a laissée tomber", a-t-il confié. Il a ensuite regretté que personne ne soit venu à son secours bien avant, pour lui éviter une descente aux enfers.

Depuis sa plus tendre enfance, Loana a en effet des blessures qu'elle a bien du mal à guérir. Elle a été violée à plusieurs reprises, elle n'a plus de contact avec son papa et sa fille (dont elle n'a plus la garde) depuis plusieurs années ou a fait des tentatives de suicide. Elle semblait pourtant renaître de ses cendres en 2018 avec son incroyable perte de poids et son retour sous le feu des projecteurs, dans La Villa des coeurs brisés. Malheureusement, l'ancienne star de télé-réalité semble être retournée dans une spirale infernale dont, on l'espère, elle arrivera à sortir.