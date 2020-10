Loana - Fred Cauvin aurait volé son chien : "Il en a déjà vendu un..."

Loana a sombré, de nouveau. L'ancienne star de télé-réalité révélée en 2001 dans Loft Story accusait son ex-compagnon Fred Cauvin de violences, dévoilant en guise de preuve des photos de son corps tuméfié. Depuis, elle a été admise dans un hôpital psychiatrique parisien après une crise de folie en pleine rue. Sa mère Violette Petrucciani prend désormais la parole auprès de nos confrères de Closer.

La dernière rencontre mère-fille remonte au mois d'août. "On a passé cinq jours ensemble qui lui ont beaucoup apporté. C'était génial. 'Ça me fait du bien de sortir un peu et de respirer', m'a-t-elle dit. Quand elle est remontée à Paris, elle était bien dans sa tête Je l'avais bien remontée et elle voulait vraiment se séparer de Fred Cauvin", confie Violette Petrucciani. Mais après cet instant privilégié dans le Sud, Loana rentre chez elle et découvre que son ancien compagnon s'était "servi de son appartement pour faire la fête" ! "Et il l'a engueulée d'être rentrée deux jours plus tôt", ajoute la mère de la quadragénaire.

Violette, la mère de Loana : "Je sais de quoi Fred Cauvin est capable"

"Il squatte tout le temps son appartement ! Le soir où elle s'est fait interner, je suis allée à la gendarmerie pour le faire déloger, mais quand ils sont arrivés, Fred Cauvin leur a dit : 'Non, c'est à elle de porter plainte.' Ensuite, il s'est bien servi dans l'appartement, puis il a pris son chien. Ça, je ne lui pardonnerai jamais ! Déjà qu'il en a vendu dans le passé, déplore Violette Petrucciani. Depuis, vu que l'appartement de Loana est sous scellés, il a dû repartir chez ses parents, car il n'a pas de logement et il ne bosse pas."

Aujourd'hui, c'est une maman inquiète qui témoigne. D'après elle, Fred Cauvin, qui avait reconnu en interview pour Purepeople.com avoir levé la main sur la star "une seule fois", a "complètement la main mise" sur sa fille Loana. "Il la frappe régulièrement. Elle avait tellement peur, vous savez...", assure-t-elle. Et de poursuivre : "J'ai vraiment peur. Je l'ai déjà vu en crise de folie et je sais ce dont il est capable. Il est tellement fou qu'il serait prêt à s'en prendre à moi. Car je suis la seule à avoir réussi à sortir ma fille de ses griffes une première fois. Elle allait d'ailleurs très bien à l'époque. Il lui a ensuite interdit de me voir..." Un cri du coeur de cette maman qui espère sauver sa fille...