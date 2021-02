Loana métamorphosée : sa transformation moquée, "beaucoup de critiques qui m'ont fait mal"

Défilé de looks, sur le compte Instagram de Loana ! Depuis qu'elle est revenue, en force, sur les réseaux sociaux, la jeune femme dévoile jour après jour les détails de sa transformation "radicale et sublime". Le vendredi 5 février 2021, l'ancienne lofteuse a ainsi partagé une photographie sur laquelle les ondulations de sa chevelure sont retombées pour laisser place à une jolie coiffure raide. Hélas, comme souvent, les petites moqueries ont fusé en commentaire et c'était sans doute la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

"J'ai eu beaucoup de critiques qui m'ont fait mal, regrette Loana. J'ai bien marqué que je commençais ma transformation, que je trouve réussie par rapport à ce que j'étais. Je ne m'attendais pas à autant de critiques. Mon nouveau look me plaît et me redonne confiance : c'est le principal. Pour ceux à qui ça déplaît vous n'avez qu'à passer votre chemin !" Le simple fait qu'elle retrouve le sourire est pourtant une victoire immense. La vedette de télévision avait passé une année 2020 particulièrement sordide, si l'on en croit les allégations ciblant son ex Fred Cauvin... et les images de son corps tuméfié révélées à l'époque.