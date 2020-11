Sylvie Ortega Munos : La veuve du défunt fils de Sheila est à nouveau célibataire

Dévastée par la mort de son mari Ludovic Chancel, Sylvie Ortega Munos était parvenue à retrouver l'amour. Elle se retrouve malheureusement à nouveau célibataire. L'actrice et son compagnon Thibault Perez ont mis fin à leur relation.

Cette triste information, Sylvie Ortega Munos l'a annoncée elle-même sur Instagram. La jolie brune suivie par près de 90 000 abonnés y a publié plusieurs photos de Thibault Perez et elle. Elle commente en légende : "Après plus d'un an et demi d'amour passion et fusionnel avec Thibault, celui qui m'avait fait retrouver le sourire... c'est avec un immense chagrin que j'ai mis fin a notre belle histoire d'amour inoubliable. Thibault restera toujours dans une partie de mon coeur."

Sylvie Ortega Munos et Thibault Perez avaient officialisé leur relation en décembre 2019. Les ex-compagnons étaient ensuite devenus des habitués des soirées parisiennes et avaient assisté à de nombreux événements.