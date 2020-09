Sylvie Ortega et son très jeune amoureux célèbrent la Maison Cardin

Ils ne risquent pas de s'ennuyer ! En couple depuis quelques semaines, Sylvie Ortega et son jeune compagnon Thibault Perez enchaînent les événements et les apparitions publiques. Le lundi 21 septembre 2020, ils n'ont pas participé à une, mais bien à deux célébrations grandioses. L'occasion d'exposer leur amour tout en entretenant la flamme qui les lie tous deux à l'art et à la mode. En premier lieu, les tourtereaux se sont rendus à l'anniversaire de l'association Au Haras d'Andromède, à l'hôtel Alfred-Sommier – situé dans le 8e arrondissement de Paris. Ensuite, ils ont assisté à une soirée exceptionnelle organisée en l'honneur de Monsieur Pierre Cardin.

C'est les 70 ans de la maison de couture ! Pour souffler ces très nombreuses bougies comme il se doit, le designer de mode s'était entouré du jeune couple, mais aussi de ses plus grands amis. Arielle Dombasle, Jean-Paul Gaultier, Inès de la Fressange, Frédéric Mitterrand, Jack Lang et son épouse Monique étaient de la partie, tout comme Pierre Courtial, Cyrielle Clair, Maryse Gaspard ou encore Claude Brouet. Un cocktail accompagné de la projection du film documentaire House of Cardin au théâtre du Châtelet à Paris. De quoi lier la culture des textiles au plaisir des bulles.

L'origine de leur amour

Difficile de connaître les circonstances exactes de leur rencontre. Toujours est-il que le 16 novembre 2019, Sylvie Ortega débarquait à la 3e édition de la soirée de gala de l'association Geneticancer, à l'école hôtelière Médé, pour la première fois au bras de son beau mannequin lyonnais. Auparavant, elle était la compagne de Ludovic Chancel, qui a perdu la vie le 7 juillet 2017 des suites d'une overdose médicamenteuse. Inconsolable pendant de longs mois, l'ancienne belle-fille de Sheila n'oublie pas ce traumatisme. "À l'infini... à tout jamais," écrivait-elle à l'occasion des trois ans de sa disparition. Heureusement, elle a fini par trouver une épaule pour la soutenir, pour le meilleur et pour le pire...