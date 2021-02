Loana, sa fille Mindy intéressée par son argent : propos et explications inattendus de la star

L'interview de Loana dans Touche pas à mon poste (C8) était très attendue. Il faut dire que depuis son séjour en hôpital psychiatrique, la star de 43 ans n'avait jamais fait d'interview filmée. Elle a fait confiance à Cyril Hanouna et n'a pas hésité à évoquer des sujets graves comme les coups portés sur son corps par son ex-compagnon Fred Cauvin. Elle a aussi accepté de répondre à une question sur sa fille Mindy et a fait une déclaration étonnante.

Mardi 9 février 2021, Loana, amincie et prête à commencer une nouvelle vie, a eu des mots durs envers Mindy, sa fille unique qui a aujourd'hui la vingtaine et qui est elle-même devenue maman d'une petite Maelysse. Quand Cyril Hanoua a demandé à Loana où elle en était dans sa relation avec la jeune femme, la star de télé-réalité a déclaré, à la surprise générale : "Je sais qu'elle est plus intéressée par mon argent que par le reste."

Des propos auxquels on ne s'attendait pas mais Loana a alors sorti un argument qui pour elle est la preuve que Mindy en veut à ses sous. Elle explique : "La fois où j'ai voulu la retrouver elle a fait la couverture de Closer et un quatre pages. Elle a préféré ça et là elle dit qu'elle ne veut pas qu'on la reconnaisse dans la rue..." Loana fait référence au magazine Closer sorti le 10 juin 2016, il y a quatre ans !

La relation entre les deux femmes est très complexe et particulière. Loana est tombée enceinte de Mindy alors qu'elle était encore très jeune et, pour ne rien arranger, le père de son bébé n'était pas l'homme avec qui elle était en couple (mais son meilleur ami). Après son accouchement, la quadragénaire a fait croire au père biologique que Mindy était décédée suite à une mort subite du nourrisson. Des années plus tard, lorsque Loana est devenue célèbre, la vérité a éclaté. Le père de Mindy a pris contact avec sa fille (Loana avait choisi de la faire adopter) et en a obtenu la garde. La suite est floue, la starlette a déclaré qu'elle n'avait pas le droit de voir sa fille avant sa majorité, des propos niés par la magistrate et Mindy.

Quoi qu'il en soit, Loana n'a pas osé reprendre contact avec elle pendant longtemps et a ensuite fait part plusieurs fois par voie de presse de sa peine d'être tenue à l'écart de la vie privée de sa fille. D'ailleurs, elle ne l'a pas vue depuis très longtemps et n'a pas rencontré sa petite-fille. Deux absences qui ont été très dures à surmonter pour Loana.

A présent, il semblerait, vu ses propos dans TPMP, qu'un nouveau fossé ce soit creusé entre elles.