Loft Story : Que deviennent Christophe Mercy et Julie, premier couple de télé-réalité ?

En 2001, les téléspectateurs découvraient Loft Story, la toute première émission de télé-réalité d'enfermement en France. Parmi les candidats ayant marqué les esprits, la blonde Loana Petrucciani qui a depuis vécu une véritable descente aux enfers entre drogue, alcool et tentatives de suicide... mais qui a remporté la saison, au même titre que Christophe Mercy. Le gagnant était à l'époque tombé amoureux de la jolie Julie Demme. Que devient le couple, dix-neuf ans plus tard ?

À leur sortie du Loft, au bout de cinq semaines pour Julie et plus de deux mois pour Christophe, les amoureux se sont installés à Paris, chez la jolie brune qui travaillait à l'époque pour l'Hôtel George V. Le duo a finalement très vite fui la capitale. "On ne voulait absolument pas rester dans ce milieu à paillettes. On s'est toujours dit que ce serait éphémère, que c'était une parenthèse médiatique, expliquait Julie à Ouest France en avril 2019. On a profité de manière intelligente de quelques opportunités mais on avait toujours dans l'idée d'aller vivre à Toulouse et reprendre une vie normale."

En 2002, soit un an après Loft Story, Julie tombe enceinte. "C'est à ce moment-là qu'on a quitté Paris. On s'est ensuite marié en 2003 et on a eu notre deuxième enfant en 2010", confie-t-elle. Après un mariage et deux bébés, Matis et Solan, Julie et Christophe filent toujours le parfait amour, loin des strass et paillettes. En effet, c'est à Campsas, dans le Tarn-et-Garonne, qu'ils se sont installés.

Julie et Christophe Mercy, une vie de famille loin des strass et paillettes

Côté vie professionnelle, l'ancien étudiant en socio travaille dans un bureau d'études sur les LED à Montauban tandis que la belle évolue toujours dans le milieu de l'hôtellerie. Comme elle le racontait à Actu.fr en 2019, Julie est directrice de l'hôtel Ibis Styles de la Cité de l'espace à Toulouse depuis 2018.

"Nous avons des valeurs communes, et les pieds sur terre. On s'en est sortis et nous sommes en phase avec ce que nous sommes", confiait l'ancienne candidate de télé-réalité. De son côté, Christophe Mercy se fait plus discret. "Il s'épanouit dans sa vie de famille", assure Julie. Aujourd'hui encore, près de vingt ans après Loft Story, le couple est reconnu dans la rue. "Mais c'est toujours positif et plaisant. Je pense qu'on véhicule une image de bonhomie, de bienveillance", conclut-t-elle.