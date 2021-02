Cyril Hanouna profite-t-il de la détresse de Loana ? Elle revient dans TPMP

Loana Petrucciani a fait un retour remarqué à la télévision. Mardi 9 février 2020, la gagnante de Loft Story 1 (2001) était l'invitée de Cyril Hanouna dans Touche pas à mon poste, sur C8. La blonde de 43 ans a raconté l'enfer qu'elle aurait vécu à cause de son ex Fred Cauvin ou a évoqué sa fille Mindy. Une interview qui a fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Mercredi 10 février, l'équipe de TPMP a donc fait un débrief de cet entretien. Et l'ancienne star de télé-réalité était sur le plateau pour répondre aux questions des chroniqueurs.

Cyril Hanouna a tout d'abord tenu à répondre aux "abrutis" qui l'ont accusé de profiter de Loana. "De quoi vous parlez, je la connais depuis des années. Je crois que je ne t'ai jamais laissée tombée", a-t-il lancé. Son invitée à alors confirmé qu'il avait toujours été présent à ses côtés et qu'elle n'était pas d'accord avec les commentaires. Elle a même souligné que Baba lui avait donné la parole.

L'ex-lofteuse a ensuite répondu à une question de Gilles Verdez concernant sa plainte contre sa maman. Le chroniqueur a rappelé que pendant des années, elle avait payé son loyer et tout fait pour elle. Il n'a donc pas compris d'où est venue leur rupture. "Je ne comprends pas trop non plus, mais je ne tiens pas trop à parler de ce sujet là. La famille c'est la famille. Je porte plainte mais je n'ai pas envie d'en parler", a-t-elle simplement déclaré.

Géraldine Maillet est quant à elle revenue sur sa bipolarité qu'elle a révélée sur le plateau de TPMP mardi. Elle lui a demandé si elle se soignait. "Oui je suis soignée bien sûr. Je prends du Prozac qui régule mon humeur. Et je suis suivie", a déclaré Loana. Elle a ensuite assuré qu'elle ne consommait plus du tout de drogue ni d'alcool. "Il arrive un stade où on est écoeuré. C'est comme l'alcool je n'en bois plus. Je n'ai plus envie d'y toucher. Je suis plus heureuse comme ça", a-t-elle poursuivi.

Les médias auraient pu montrer pire

Sa descente aux enfers, les médias l'ont suivie de près. Nicolas Pernikoff a donc voulu savoir si elle pensait qu'ils n'avaient pas été tendres avec elle, notamment en faisant des Une peu valorisantes. Et la réponse de Loana peut surprendre : "Ils n'ont mis en avant que ce que j'ai fait. Ma vie a été menée vers l'enfer. Mais je pense que les médias ont montré très peu de choses comparé à ce que j'ai vécu. Ils ont été vraiment bienveillants envers moi. J'ai vécu pire que ce qu'ils ont montré. Ils auraient pu montrer pire. Ils n'ont pas montré la Loana quand j'étais grosse. Quand je sortais mon chien, ils auraient pu largement montrer des photos de moi très compromettantes. Et ils m'ont laissée."

On imagine que Loana a été davantage touchée par les critiques sur son physique dont elle a fait l'objet hier soir. Nombreux sont les internautes à s'être moqués de sa mâchoire. Sylvie Ortega, sa proche amie, a donc fait une mise au point sur Instagram : "Je suis outrée de lire une telle horreur. Ce message s'adresse aux internautes qui n'ont retenu comme seul défaut la mâchoire de Loana... Quand vous aurez pris autant de coups dans la bouche par vos conjoints revenez me voir afin que je puisse voir à quoi ressemblent vos bouches !"

Fort heureusement, Loana a également reçu des témoignages positifs. Une fois de plus, Cyril Hanouna a tenu à lui adresser un petit mot sur Twitter.