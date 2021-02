Loana porte plainte contre sa mère Violette et Fred Cauvin : la liste des accusations est longue

Les déboires de Loana ont longtemps fait la Une des médias malgré elle. Retrouvée dans la rue sous l'emprise de substances illicites, en détresse après avoir vraisemblablement été battue, internée à la suite d'une crise de démence... L'état de la célèbre blonde de 43 ans est alarmant depuis plusieurs années maintenant. Régulièrement, elle a accusé son ex Fred Cauvin d'être responsable de son malheur, dénonçant par ailleurs sa violence physique à son égard en postant des images d'elle rouée de coups. Fred Cauvin lui aurait également pris tout son argent gagné à la sortie de Loft Story. Des accusations réfutées par le principal intéressé. Loana aurait finalement décidé de passer le cap de la plainte. D'après les informations de Star Mag, elle a entamé des démarches judiciaire à son encontre dans la journée de lundi 8 février 2021 au commissariat de police du 8e arrondissement de Paris.

Mais ce n'est pas tout, Loana aurait également chargé sa mère Violette. "Je souhaite porter plainte contre Frédéric Cauvin, ex compagnon, et Violette Petrucciani, mère, pour harcèlement, escroquerie, bande organisée, abus de faiblesse, abus de confiance, abus de pouvoir, séquestration, coups et blessures, sur une période de 7 ans et je dispose d'environ 700 justificatifs", aurait-elle déclaré d'après nos confrères.

Cette plainte contre sa mère à de quoi étonner étant donné que Violette, malgré son passé conflictuel avec sa fille, semblait s'être rangée de son côté ces derniers temps. Elle a même à son tour accusé Fred Cauvin d'avoir porté la main sur Loana à plusieurs reprises et de lui avoir fait vivre un enfer depuis trop longtemps maintenant. Préoccupée par sa santé, Violette a également écrit une lettre au procureur en octobre 2020 pour qu'elle soit mise sous curatelle. Une mesure judiciaire radicale qui a pour but d'encadrer une personne majeur dans toutes ses démarches et notamment de gérer ses comptes bancaires. "Cela permettrait à la personne qui s'occuperait d'elle de faire la lumière sur tout ce qui s'est passé", précisait Violette pour le magazine Closer. Alors, cela aurait-il finalement été le moyen pour elle d'extorquer Loana ? Violette Petrucciani est-elle en réalité une alliée de Fred Cauvin ? Le mystère reste pour l'heure entier.