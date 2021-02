Loana ruinée à cause de son ex ? "J'avais 800 000 euros, il m'a volé quasiment l'intégralité'

On le sait, depuis plusieurs années les ennuis s'enchaînent pour Loana. Consommation excessive de cocaïne, relation sentimentale toxique avec son ex Fred Cauvin, problèmes dentaires, rien n'allait dans la vie de la gagnante de Loft Story 1 (2001). Mais la star de 43 ans semble bien décidée à remonter la pente et à aller de l'avant. En revanche, elle révèle être ruinée.

Une situation financière qu'elle prend avec philosophie, mais si elle accuse son ex de lui avoir volé une grande partie de sa fortune : "Je n'ai pas dépensé mon argent du Loft, on me l'a volé. C'est pour ça que je suis en procès. Mon ex qui me frappait m'a quasiment pris tout mon argent. Je cherche à le récupérer. Il m'a tout pris, il me reste 10 000 euros sur tout l'argent que j'ai gagné depuis des années. J'avais 800 000 euros, il m'a volé quasiment l'intégralité. C'est très compliqué. J'ai appris à vivre avec pas grand chose. Le plus douloureux c'est de savoir qu'on m'a subtilisé l'argent que j'avais mis de côté pendant toute ma vie. C'est ça qui fait mal au coeur. Je suppose que la justice va rendre son verdict et faire en sorte que je puisse en récupérer une partie".

Dans son retour vers une vie plus saine, Loana a déjà commencé par s'occuper d'elle. Elle l'a montré sur Instagram le 4 février dernier, c'est une nouvelle femme. Sa métamorphose capillaire semble lui donner des ailes et la pousser à remettre en ordre le reste. Libérée de sa dépendance à la cocaïne et de sa relation sentimentale chaotique avec son ex, elle veut désormais s'occuper d'elle avant d'envisager de nouvelles activités professionnelles.

Mais dans le futur, elle espère tout de même un avenir à la télévision : "Je ne suis pas contre. Je me vois bien à la télévision. J'ai été déjà chroniqueuse du Mag (sur NRJ 12). C'est un milieu dans lequel je me sens à l'aise. Mais je me sens tout de même plus candidate qu'animatrice". Pour l'heure elle n'a en revanche pas encore eu de propositions. Mais dans son combat pour sa nouvelle vie, on ne peut que lui souhaiter de bonnes surprises dans les prochains mois.

L'interview de Loana est à retrouver en intégralité sur le site de Télépro.