Loana, sa mâchoire moquée : une amie révèle l'origine de son problème, tristes révélations

Sur le plateau de Touche pas à mon poste, Loana a en effet rappelé l'enfer qu'elle aurait vécu à cause de Fred Cauvin. "J'ai fait une tentative de suicide à cause de lui en 2013 j'étais amoureuse de lui et c'est a cause de lui que j'ai fait 120 kilos avec l'alcool. C'est un pervers narcissique, j'étais sous son emprise. (...) Il m'a fait 30 hématomes en 4h, il m'a frappée pendant 4h parce que j'avais mis un couple-ongles rouillé dans sa trousse de toilette. C'était deux jours avant mon anniversaire", a-t-elle notamment déclaré.