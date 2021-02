Loana : Son ex Fred Cauvin bientôt papa ? Photo de sa nouvelle compagne enceinte, un détail choque

Loana et Fred Cauvin, c'est bel et bien terminé. Et l'ex-compagnon de la star de télé-réalité révélée en 2001 lors de sa participation à la toute première saison de Loft Story n'a pas perdu de temps. En effet, sur les réseaux sociaux, il révèle avoir retrouvé l'amour, présente sa nouvelle amoureuse... et fait une grande annonce. La femme qui partage sa vie est enceinte, Fred Cauvin s'apprête à être papa !

Jeudi 18 février 2021, sur Instagram, on pouvait voir la photo d'une femme aux cheveux blonds et dont le visage est caché par un coeur rose. Cette mystérieuse inconnue prend la pose en body noir moulant et dévoile sa silhouette et surtout un petit ventre arrondi sur lequel elle pose tendrement sa main. En légende de ce cliché, Fred Cauvin se contente de poster les hashtag suivants : "#bébé", "#enfant", "#heureux". Nul doute, le message qu'il souhaite faire passer là est celui de la grossesse de la femme qu'il présente comme sa compagne et dont il préserve l'identité.