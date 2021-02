Loana hospitalisée à cause de Sylvie Ortega Munos ? Benjamin Castaldi balance, elle réplique

Loana a sombré de nouveau. Lundi 22 février 2021, l'ancienne candidate de télé-réalité connue comme grande gagnante de la première saison de Loft Story en 2001 a été transportée aux urgences dans un état très grave après une overdose de GHB. Au lendemain de cette terrible annonce, son ami Eryl Prayer, qui est également son ex-compagnon, donne des nouvelles de Loana dans Touche pas à mon poste, sur C8.

Le sosie d'Elvis Presley s'est entretenu avec la star après le drame. "J'ai eu un texto de Loana aujourd'hui qui dit que Sylvie ortega Munos lui a donné un peu trop de médicaments. C'est ma petite soeur. On a eu très peur pour elle. On a vu qu'elle était annoncée entre la vie et la mort dans les médias", lance-t-il les larmes aux yeux. D'après lui, Loana est "tirée d'affaire". Et de poursuivre : "Après tout ce qu'il s'est passé elle est encore en vie. Elle va bien. Je l'ai eue au téléphone. J'ai senti que ça allait bien. Je l'aime comme une petite soeur. Ce sera mon amie jusqu'à la fin."

Lors de cette même soirée sur le plateau de Touche pas à mon poste, Sylvie Ortega Munos en a pris pour son grade. La meilleure amie et agent de Loana a été taclée par Benjamin Castaldi. Sylvie est la veuve de Ludovic Chancel, défunt fils de Sheila mort d'une overdose de cocaïne et d'anxiolytiques en juillet 2017. Elle est là accusée d'avoir fourni la drogue à Ludovic Chancel mais aussi à Loana. "Dans le cas de Ludovic, ce ne sont pas des 'on-dit' ! Vous avez écourté sa vie. Comme on dit à Marseille, vous l'avez poussé du côté où il allait tomber, en le fournissant en drogue, comme on la soupçonne de fournir de la drogue à Loana. Je ne veux pas de procès...", lance Benjamin Castaldi.

Et d'ajouter : "Je vous dis simplement ce qu'on dit de vous. On vous reproche de fournir de la drogue à des personnalités, notamment à Loana. Il se trouve que Ludovic, je connais bien la version puisqu'on me l'a racontée. Excusez-moi de vous le dire, vous n'avez pas une bonne image." De graves accusations que Sylvie Ortega Munos réfute, avouant tout de même avoir fourni à Loana du Xanax, un anxiolytique donc, le soir du drame. Sur Instagram, elle annonce porter plainte.