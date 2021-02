Loana hospitalisée : son ex Fred Cauvin bientôt papa, l'élément déclencheur selon un proche

Loana est assurément toujours très fragilisée par tous les événements traumatisants de sa vie. Le 9 février dernier, sur le plateau de Touche pas à mon poste, la première gagnante de Loft Story (2001) se montrait pourtant rassurante, confiant avoir envie d'être enfin heureuse et surtout, être débarrassée de toutes ses addictions. Quelle ne fut pas la surprise alors ce lundi 22 février, lorsqu'il a été rapporté que Loana se trouvait entre la vie et la mort après une overdose de GHB. Un incident terrible survenu alors qu'elle tournait un documentaire qui lui était consacré pour C8 à Cannes. Qu'a donc bien-t-il pu se passer pour que la célèbre blonde de 43 ans retombe dans ses travers ?

D'après un proche de Loana contacté par StarMag, c'est encore une fois son ex-compagnon Fred Cauvin qui l'aurait presque conduite à sa perte. Ce dernier n'aurait eu de cesse ces dernières semaines de lui faire savoir qu'il allait être papa avec sa nouvelle compagne. Un déchirement pour Loana qui rêve de fonder une famille, des années après avoir abandonné sa fille Mindy. "Un flux d'étranges messages arrivent sans cesse sur le smartphone de Loana et tout cela ne peut la laisser indifférente. Et je ne vous parle pas des photos impudiques ! Son ex Fred s'est amusé à faire circuler des clichés de sa nouvelle petite amie. Il fait savoir à tout l'entourage de Loana qu'il va bientôt être père et que sa nouvelle 'pseudo compagne' est enceinte ! Quelle honte ! Alors qu'il sait Loana en grande fragilité émotionnelle. Il est en train de monnayer avec la presse people l'annonce de cette 'grande nouvelle'. Cette mise en scène dégueulasse va fragiliser Loana et lui briser le coeur. C'est répugnant !", a confié ce proche.

Loana était sur le point de déménager

Fred Cauvin, lui, a assuré que son ex n'avait jamais cessé de prendre des substances illicites, malgré ce qu'elle disait. Mais alors, où est la vérité ? En attendant d'en savoir plus, il est certain pour l'entourage de Loana qu'un événement s'est produit pour la faire basculer. Et pour cause, elle avait de nombreux projets en cours, dont un déménagement très important. "Le déménagement était planifié jeudi 25 février. Loana a trouvé un véritable petit bijou dans le coeur de Paris, non loin du Marais. Un bel appartement moderne de 64m2 avec ascenseur privatif ! Le loyer un peu cher, 3000 euros, mais c'était déjà moins élevé que ce que le Loft des beaux quartiers qu'elle occupe actuellement pour 3700 euros ! Mais avec ce nouvel incident survenu, ce sont tous les projets de Loana qui sont remis en question. Que décideront les médecins dans les heures à venir ? Autoriseront-ils Loana à quitter l'hôpital de Hyères et regagner à la capitale ?", s'inquiète-t-on autour d'elle.

Sans parler du tournage du documentaire pour C8, laissé inachevé, et dont la diffusion était prévue pour le 11 mars prochain. Selon StarMag, une déprogrammation ne serait pas encore envisagée mais "plusieurs scènes demeurent manquantes et doivent être finalisées".