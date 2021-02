Loana hospitalisée après une overdose : son ex Fred Cauvin dénonce une "tentative pour faire le buzz"

"Un état lamentable", "sous l'emprise de drogue"... Les dernières nouvelles concernant Loana n'ont rien de réjouissant. Plusieurs mois après avoir été internée, la blonde de 43 ans va encore une fois être admise en soins psychiatriques après avoir frôlé la mort. Lundi 22 février 2021, il a été rapporté qu'elle avait fait une overdose de GHB dans le Sud de la France, où elle était en tournage. Entourée d'amis, comme la décriée Sylvie Ortega, Loana ne peut en revanche pas compter sur le soutien de sa mère Violette.

D'après nos confrères de StarMag qui l'ont contactée, cette dernière ne voudrait plus tellement entendre parler des frasques de sa fille. "Qu'elle arrête ses drogues, hein ! Moi je ne peux rien faire ! (...) je n'ai aucun moyen de la joindre !", a-t-elle déclaré. Il faut dire que l'entente n'est plus au beau fixe entre Loana et Violette depuis un moment maintenant. Le 8 février dernier, la gagnante de Loft Story (2001) a même déposé plainte au commissariat de police du 8e arrondissement de Paris à l'encontre de sa mère, ainsi qu'à celle de son ex Fred Cauvin. "Je souhaite porter plainte contre Frédéric Cauvin, ex compagnon, et Violette Petrucciani, mère, pour harcèlement, escroquerie, bande organisée, abus de faiblesse, abus de confiance, abus de pouvoir, séquestration, coups et blessures, sur une période de 7 ans et je dispose d'environ 700 justificatifs", aurait-elle déclaré dans sa déposition.

De son côté, Fred Cauvin, avec qui elle livre une bataille médiatique depuis de longs mois, a également réagi à son overdose auprès de StarMag. Le producteur ne se dit pas tellement surpris. "Je ne sais pas si c'est une nouvel accident ou une énième tentative de faire le buzz. Une chose est sûre, elle n'a jamais arrêté de prendre des drogues comme elle l'a assuré sur tous les plateaux de télé ces dernières semaines", a-t-il déclaré, faisant référence à la visite de Loana dans Touche pas à mon poste le 9 février dernier. Ce soir-là, l'ex-star de télé-réalité se disait déterminée à aller mieux et prendre soin d'elle, assurant ne plus consommer de substances illicites...