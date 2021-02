Loana hospitalisée après une overdose : "Elle va être transférée en hôpital psychiatrique"

Loana fait de nouveau parler d'elle mais cette fois, c'est pour une mauvaise nouvelle. StarMag a révélé que la gagnante de Loft Story 1 (2001) est actuellement hospitalisée dans un état grave. Un sujet sur lequel Cyril Hanouna est revenu dans Touche pas à mon poste (C8), le 22 février 2021.

Alors que le public pensait qu'elle était enfin prête à renaître une fois de plus de ses cendres, Loana inquiète de nouveau. StarMag a révélé que la blonde de 43 ans a été admise à l'hôpital de Hyères à la suite d'une surdose de drogue. Elle a consommé une dose massive de GHB et nos confrères ont expliqué qu'elle était inconsciente depuis plusieurs heures. Le drame est survenu dans la nuit du dimanche 21 au lundi 22 février.

Des nouvelles de Loana dans Touche pas à mon poste

Inquiet, Cyril Hanouna a tenu à la soutenir sur Twitter. "Je pense très fort à Loana en ce moment même, je suis de tout coeur avec elle. On essayera de vous donner de ses nouvelles ce soir dans l'émission. On fera notre max pour l'aider", a écrit le présentateur de Touche pas à mon poste. Des nouvelles, le public en a eu.

Guillaume Genton était au côté de Loana ce matin dans le cadre du tournage du documentaire Loana, une lofteuse up and down (dont la diffusion est prévue sur C8 le 11 mars). Et il a livré de nouveaux détails : "Tout se passait bien, on était dans le sud de la France. Mais le soir, c'est une autre histoire. Elle a été raccompagnée par son chauffeur à son hôtel. Et ce matin, Guillaume Garnier qui est notre rédacteur en chef a retrouvé Loana dans un état lamentable dans sa chambre, avec sa chambre sans dessus-dessous, les poubelles qui ont été fouillées. Donc elle a été emmenée aux urgences à 9h du matin. Elle est à l'hôpital d'Hyères. Elle était dans un état très grave mais elle peut encore parler. Elle va être transférée en hôpital psychiatrique."

Si elle a arrêté de consommer de la cocaïne, Guillaume Genton confirme qu'elle était sous l'emprise de la drogue lors du tournage :"Elle était tout le temps avec une bouteille d'une célèbre boisson. Et on se rendait compte que dès qu'elle en buvait, elle changeait d'état. Elle aurait mis dans cette bouteille du GHB, qui est quand même la drogue des violeurs donc c'est extrêmement puissant et dangereux. Elle en aurait pris cette nuit. Cette bouteille aurait été jetée à la poubelle, ce qui explique le fait qu'elle a retourné sa chambre."

La dernière descente aux enfers de Loana remonte à cet été. Fred Cauvin l'aurait agressée physiquement et, pour prouver ses dires, elle a dévoilé des photos de son corps tuméfié sur Instagram, en septembre. Après une bataille médiatique contre son ex-compagnon, elle a été internée durant plusieurs semaines dans un hôpital psychiatrique à la suite d'une crise de démence en pleine rue. Une fois sortie, elle a tenté de se reconstruire et le public pensait qu'elle allait mieux. Elle a fait sa première apparition télévisée depuis longtemps dans Touche pas à mon poste le 9 février et a révélé le week-end du 20 février qu'elle était en plein tournage, à Cannes. C'est radieuse qu'elle s'est dévoilée sur les réseaux sociaux. Ses fans étaient donc loin de se douter de ce qui allait se passer. D'autant plus qu'elle avait assuré qu'elle ne consommait plus de substances illicites.