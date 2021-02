Loana hospitalisée après une overdose : d'ex candidats du Loft accusent une de ses amies proches

Loana l'a encore échappé belle lundi 22 février 2021. En fin de journée, il a été rapporté que la gagnante de Loft Story (2001) avait fait une overdose de GHB et avait par la suite été hospitalisée dans un état très grave. Selon les dernières nouvelles partagées dans Touche pas à mon poste, Loana sera prochainement transférée en hôpital psychiatrique. Pourtant, ces dernières semaines, la célèbre blonde de 43 ans semblait aller beaucoup mieux. Elle était d'ailleurs en plein tournage à Cannes lorsque l'incident est survenu.

Une fois la nouvelle de son overdose répandue, de nombreux messages de soutien ont émergé sur les réseaux sociaux, notamment de la part de ses anciens camarades du Loft. Et tous se sont rejoints sur une chose : l'état alarmant de Loana serait selon eux en partie de la faute de son amie Sylvie Ortega.

Sur Instagram, la veuve du défunt fils de Sheila, Ludovic Chancel, a même eu le droit a quelques attaques ciblées de la part d'ex-candidats. "J'espère pour toi que Loana va s'en sortir. Tu es malfaisante pour elle ! Si Loana ne le voit pas, nous, ses compères du Loft, ne sommes pas dupes. Loana on t'aime et si tu as besoin de nous on sera là", a écrit Kenza Braiga sous son dernier post. Et pour Steevy Boulay de surenchérir : "Nous sommes tous d'accord".

Leur amie Delphine leur a emboité le pas en adressant un message à Loana sur Instagram et l'accompagnant de petites piques toutes aussi accusatrices envers Sylvie Ortega. "Hey ma chérie, ne lâche rien. Tu sais, la Team est derrière toi. Tu n'as pas pu nous lire ce soir sur notre groupe mais on est inquiet!! Tu vaux mieux que ça, tu vaux tout l'or du monde. Tu peux le faire!!! nous sommes là! On t'aime. À très vite!!!! #loftstory #lespremiers #malentourée #fucklevautour", peut on lire.