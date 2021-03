Sylvie Ortega accusée de vol par Loana, se défend : "Ses bijoux sont chez moi mais..."

C'est "sereine" que Sylvie Ortega a regardé Touche pas à mon poste (C8) le 1er mars 2021. Elle savait que Loana et Eryl Prayer allaient une fois de plus s'exprimer dans l'émission présentée par Cyril Hanouna. En direct, la veuve de Ludovic Chancel a réagi en story Instagram.

Dans une vidéo exclusive, la gagnante de Loft Story 1 (2001) a notamment accusé son ancienne amie de lui avoir volé sa valise au moment où elle était transportée à l'hôpital de Hyères. "Par contre, je tenais à ajouter à l'attention de Sylvie que ma valise est étrangement vide. Il manque des bijoux à ma rosace que tu aimais tant. Je n'ai même plus de culottes, plus de fer à friser, plus de bijoux, plus rien dans ma valise. Et tu étais celle qui était à côté de moi dans la chambre d'hôtel. Je vais aussi porter plainte pour vol de tous les bijoux que tu m'as pris", a déclaré Loana.

Des déclarations qui ont bien fait rire Sylvie Ortega. "Je n'ai pas eu accès à sa valise, c'était les infirmiers. (...) Ces fameux bijoux, ils me les ont donnés à l'hôpital car ils m'ont dit : 'comme ça, nous on ne prend pas de risques'. Tout comme la dernière fois que je l'ai emmenée à l'hosto, les policiers m'ont confié son portefeuille. (...) Ses bijoux sont chez moi mais ils ne sont pas volés parce que ce sont les infirmières qui me les ont donnés", a-t-elle assuré en montrant les bijoux qui se trouvaient dans un sac plastique. Et de préciser qu'elle n'avait aucunement besoin des sous-vêtements de la blonde de 43 ans, avant de déballer son armoire. Ce mardi 2 mars, elle sera invitée dans TPMP pour son droit de réponse. Peut-être fera-t-elle de nouvelles confidences.

Rappelons que Loana avait été hospitalisée dans un état très grave le 22 février. S'il s'est dit qu'elle avait consommé de la GHB, la maman de Mindy, qui est actuellement internée en clinique psychiatrique, a pris la parole le 27 février pour accuser Sylvie Ortega de lui avoir donné des médicaments qui l'ont plongée dans le coma, à savoir deux Temesta [un anxiolytique, NDLR], deux Xanax 50 et deux Imovane [un somnifère, NDLR]. Des faits que son ancienne amie a rapidement nié.