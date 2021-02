Benjamin Castaldi : Son fils Simon, "un bébé brisé" à cause de son divorce avec Valérie Sapienza

Simon Castaldi a fait tomber le masque jeudi 18 février. Sur W9, dans Les Princes et les Princesses de l'amour, le candidat de 20 ans a fait des révélations sur sa personnalité auprès de ses deux prétendantes, Estelle et Amélia. Désireux qu'elles apprennent à le connaître en profondeur, le jeune Prince a évoqué un sujet sensible : le divorce de ses parents, Benjamin Castaldi et Valérie Sapienza, en 2001. À l'époque, Simon n'était encore qu'un bambin. Pourtant, cette rupture l'a profondément affecté.

"Je vais dire les choses comme je le pense. On pense que je suis froid mais au fond je suis sensible. J'ai vécu un divorce très très jeune, à six mois mes parents ont divorcé. A cet âge là on ressent ce que sa mère a dans le coeur. Je pense qu'en tant que bébé j'ai du être brisé", a-t-il expliqué avec émotion. Et de poursuivre : "J'ai une blessure de bébé ça c'est sûr. Certains diront que je n'ai jamais manqué de rien ce qui est vrai mais j'ai souffert de ça." a-t-il ajouté.

Plus tard, Simon Castaldi s'est exprimé au confessionnal sur ce rendez-vous libérateur avec celles qui espèrent devenir sa Princesse. D'après lui, le divorce de ses parents est la raison principale derrière sa difficulté à avoir une relation. "C'est un sujet qui me tient particulièrement à coeur. C'est la déchirure de mon enfance. J'en ai beaucoup souffert jusqu'à même maintenant. Je n'ai jamais vu mes parents ensemble donc mon rapport à l'amour est compliqué. C'est ma plus grande faille", a-t-il confié.

Simon, c'est celui avec lequel j'ai été le moins présent

Son célèbre père, Benjamin Castaldi, a de son côté déjà assumé ses torts publiquement en tant que père absent. Le chroniqueur et animateur a même précisé récemment que Simon était celui qui avait le plus souffert parmi tous ses enfants. "Simon c'est celui avec lequel j'ai été le moins présent, mais j'ai rattrapé le temps perdu, parce que je suis parti il était tout petit, on est ensemble depuis qu'il a 14, 15 ans, on rattrape le temps perdu, même si Simon, ça a été plus compliqué pour lui, c'est les hasards de la vie et c'est ce qui fait qu'il a son caractère, qu'il est fort, qu'il a plein d'ambition, c'est un bon gars, je ne suis pas inquiet pour lui", avait-t-il déclaré dans Touche pas à mon poste en janvier dernier.

Rappelons que Benjamin Castaldi s'est marié à Valérie Sapienza en 1993. De leur union est né Julien en 1996 puis Simon en 2000. Leur divorce a été prononcé un an plus tard. Benjamin Castaldi a par la suite dit "oui" à Flavie Flament, avec qui il a eu un autre fils Enzo et enfin avec Aurore Aleman. Là encore, c'est un petit garçon prénommé Gabriel qui a agrandi la famille, en août 2020.