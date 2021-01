Benjamin Castaldi sur sa relation avec son fils Simon : "Ça a été plus compliqué pour lui"

Pionnier de la télé-réalité lorsqu'il animait Loft Story dans les années 2000,Benjamin Castaldi a annoncé que son fils Simon venait de rejoindre le casting des Princes et des Princesses de l'amour sur W9. Invités dans l'émission Touche pas à mon poste le 22 janvier 2021 sur C8, l'animateur et son fils, âgé de tout juste 20 ans, ont justifié ce choix.

Fils de Benjamin et de Valérie Sapienza, le jeune homme explique qu'il a été contacté par plusieurs chaînes de télévision après avoir fait des lives sur Instagram lors du premier confinement en mars 2020. Alors qu'il était dans un cursus de Bac+2 Sport Business, Simon a décidé de mettre ses études entre parenthèses pour tenter l'aventure de la télé-réalité. "J'ai fait des live sur Instagram qui m'ont permis d'avoir un peu de visibilité sur les réseaux sociaux. Quelques semaines plus tard, j'ai reçu des propositions de W9 et de TFX pour participer à leur télé-réalité", a-t-il expliqué. Handicapé par la crise sanitaire qui le contraignait à réaliser son master à distance, Simon a finalement réussi à convaincre son père de participer à l'émission de W9. Fier, Simon a également expliqué qu'il sera un Prince dans l'émission et non un simple prétendant, grâce à son nom de famille? Castaldi.

Je ne suis pas inquiet pour lui

Particulièrement admiratif de son fils, Benjamin a pourtant reconnu qu'il n'avait pas toujours été très proche de celui-ci dans sa jeunesse. "Simon c'est celui avec lequel j'ai été le moins présent, mais j'ai rattrapé le temps perdu, parce que je suis parti il était tout petit, on est ensemble depuis qu'il a 14, 15 ans, on rattrape le temps perdu, même si Simon, ça a été plus compliqué pour lui, c'est les hasards de la vie et c'est ce qui fait qu'il a son caractère, qu'il est fort, qu'il a plein d'ambition, c'est un bon gars, je ne suis pas inquiet pour lui", a commenté l'animateur de 50 ans.

J'en ai cinq... euh j'en ai quatre. J'en ai quatre !

Papa de Julien, Simon (24 et 20 ans, nés de sa relation avec Valérie Sapienza), Enzo (16 ans, né de son amour passé pourFlavie Flament) et de Gabriel (4 mois, fruit de son amour pour Aurore Aleman), l'animateur s'est par ailleurs trompé sur le nombre de ses enfants au cours de l'émission. "J'en ai cinq... euh j'en ai quatre. J'en ai quatre !" s'est rapidement repris le présentateur, avant de provoquer un fou rire général sur le plateau.