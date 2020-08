Julien Castaldi fiancé ? Son père Benjamin a-t-il gaffé ?

Cela fait deux ans que Julien Castaldi file le parfait amour avec Chiara. Sur les réseaux sociaux, le couple n'hésite pas à partager des photos complices. En revanche, ils ont peut-être dissimulé une grande information à leurs fans. Interrogé par Gala, son papa Benjamin Castaldi a laissé entendre que le jeune homme de 23 ans (né de son ancienne union avec Valérie Sapienza) et sa belle étaient fiancés.

Benjamin Castaldi nage dans le bonheur. Son épouse Aurore Aleman et lui accueilleront prochainement leur premier enfant ensemble. C'est donc avec une grande joie qu'il a évoqué son bébé à venir et leur belle et grande famille recomposée. Car on le rappelle, la future maman a deux filles (Jade, 17 ans, et Louise, 13 ans). Et, en plus de son fils Julien, le chroniqueur de Touche pas à mon poste (C8) âgé de 50 ans est le papa d'Enzo (16 ans, né de son ancienne union avec Flavie Flament) et Simon (20 ans, né de son ancienne union avec Valérie Sapienza). Et, au moment de parler du confinement, il a déclaré : "Le confinement a été un excellent test. Nous nous sommes retrouvés à la maison avec les deux filles d'Aurore et deux de mes garçons. Et même s'il y a eu des moments un peu plus tendus, comme dans beaucoup de familles j'imagine, de manière générale, ça s'est plutôt bien passé. (...) Julien, mon fils aîné de 23 ans, est autonome. Il travaille et vit avec sa fiancée."

Est-ce simplement une façon de parler ou Julien Castaldi est-il bel et bien fiancé ? Difficile de savoir car sur les photos du couple postées sur Instagram, on ne voit jamais clairement les mains de Chiara. L'ancien chroniqueur du Mad Mag de NRJ12 s'exprimera peut-être prochainement sur le sujet.

En attendant, ce qui est certain, c'est que Julien et sa belle vivent ensemble à Paris. Ils ont emménagé tous les deux après six mois de relation. Et il y a quelques mois, ils ont pris un chien ensemble, un fidèle compagnon à quatre pattes qu'ils ont prénommé Boo.