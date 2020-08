Flavie Flament et Benjamin Castaldi : leur fils a choisi de vivre chez son père

Benjamin Castaldi et sa femme Aurore sont à la tête d'une sacrée tribu. Leur famille recomposée accueillera bientôt un nouveau venu, un petit garçon. Le clan pose en Une de Gala et les parents ont accepté de se livrer.

Chez le couple, la vie est mouvementée et pour cause en dehors de Julien Castaldi qui ne vit plus avec son père, Benjamin Castali et Aurore hébergent pas moins de 4 adolescents : les deux filles d'Aurore, Louise (13 ans) et Jade (17 ans) et les fils de Benjamin Simon (20 ans) et Enzo (16 ans).

Lors de l'interview, l'animateur a décrit les caractère ses enfants et a fait des confidences sur Enzo, né de sa relation passée avec Flavie Flament : "Il n'est plus le petit garçon que j'ai récupéré : il a grandi d'un seul coup et s'affirme déplus en plus." Le chroniqueur de Touche pas à mon poste qui, apprend-on, a coécrit une pièce de théâtre avec Eric-Emmanuel Schmitt, Bungallow 21, un huit clos entre Marilyn Monroe, Arthur Miller, Simone Signoret (la grand-mère de Benjamin Castaldi) et Yves Montand, indique ensuite que ses fils vivent "à temps plein" avec lui.

Enzo ne vit donc pas avec l'animatrice et apparemment cette décision vient de lui. "Il vit à 100% avec nous depuis quatre ans. C'était son souhait. Mais je vous rassure, tout se passe très bien avec sa maman", confie le futur papa de 50 ans. Plus loin, il explique ce choix, et de son fils et de la mère de Simon (Valérie Sapienza), de lui laisser la garde à 100% de leur enfant : "Simon commençait à délaisser les études. Quand il a eu 14 ans, sa mère a donc pensé qu'il serait bon qu'il change d'environnement. Enzo a ressenti le besoin de vivre auprès de ses frères, il a donc suivi. Tout a été décidé en accord avec leurs mères."

Il poursuit : "Pour être honnête, quand je me suis installé avec Aurore et ses filles, mes fils ont vu leur père vivre avec d'autre enfants, dans l'harmonie, qu'ils n'avaient pas connue avec moi. Je trouve cela saint. Voilà pourquoi il vivent avec moi." Voilà qui est clair.

Retrouvez l'intégralité de l'interview de Benjamin Castaldi dans le magazine Gala en kiosques le 13 août 2020.