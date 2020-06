Benjamin Castaldi : Sa femme Aurore "tout près" d'accoucher, tendre photo

Benjamin Castaldi s'apprête donc à devenir papa pour la quatrième fois d'un nouveau petit garçon, lui qui a déjà trois fils, Julien (23 ans) et Simon (20 ans), nés de ses amours passées avec Valérie Sapienza, mais aussi Enzo (16 ans), fruit de idylle avec Flavie Flament. Aurore Aleman n'en est pas non plus à sa première expérience de parents, puisqu'elle est maman de deux filles, Jade (18 ans) et Louise (14 ans), issues d'une précédente relation.

Il aura tout de même fallu un peu de temps aux tourtereaux, qui ont craqué l'un pour l'autre dans les coulisses de Secret Story en 2015, pour s'accorder sur la question d'avoir un enfant. En effet, tandis qu'Aurore rêvait depuis un moment d'agrandir leur famille recomposée, Benjamin était en revanche beaucoup plus sur la réserve. Ce n'est qu'en octobre 2019 qu'il se disait "prêt à re-signer" sur le plateau de Touche pas à mon poste au terme d'une année compliquée où il avait bien "failli ne plus être de ce monde" après un accident en scooter. Un choix qu'il est bien loin de regretter aujourd'hui.