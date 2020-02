Julien Castaldi en couple avec Chiara : les amoureux passent un nouveau cap !

Entre Julien Castaldi et sa belle Chiara, c'est une affaire qui roule ! Et les amoureux, en couple depuis le début de l'année 2018, ne perdent décidément pas de temps pour consolider leur relation. On se souvient par exemple qu'au bout de six mois d'idylle seulement, ils emménageaient ensemble à Paris. L'ancien chroniqueur du Mad Mag (NRJ12) dévoilait alors son nouveau trousseau de clefs dans les rues de Boulogne-Billancourt (dans les Hauts-de-Seine). Ce jeudi 20 février 2020, ils ont annoncé une autre grande nouvelle, à savoir que leur petite famille s'agrandit !

En effet, sur Instagram, le fils de Benjamin Castaldi âgé de 23 ans a révélé avoir succombé à l'adoption... d'un chien. Il s'agit d'une adorable petite boule de poil prénommée Boo et qui fait déjà le bonheur absolu de ses "parents" comme se qualifie le jeune homme en légende de sa publication. De son côté, Chiara a indiqué que son compagnon avait "encore réalisé un de (ses) rêves" en lui offrant l'adorable animal. Une tendre confidence qui accompagne des clichés d'elle en train de caresser son nouveau meilleur ami à quatre pattes. En seulement quelques minutes, les internautes et proches du couple ont fondu devant la bouille craquante de Boo.

Cette nouvelle étape dans la vie de Julien Castaldi et Chiara survient alors qu'ils fêtaient leurs deux ans d'amour le 5 janvier dernier. Les tourtereaux ne cessent de partager leur bonheur sur leurs réseaux sociaux à coups de clichés tous plus romantiques les uns que les autres. En plein câlin au pied de la tour Eiffel ou souriant en Corse, le duo est inséparable. En bref, c'est l'amour avec un grand A !