Simon Castaldi, star d'une télé-réalité : son père et sa mère n'ont pas réagi de la même façon

Il est un "fils de" mais compte bien se faire son propre nom. Simon Castaldi (20 ans), dont le père est Benjamin Castaldi et la mère Valéria Sapienza, sera dès le 22 janvier 2021 un Prince de l'amour sur W9. Son papa, animateur vedette des plus grandes émissions de télé-réalité (Loft Story et Secret Story) ne s'attendait peut-être pas à voir son fils devenir candidat de ce type de programme. Simon a d'ailleurs révélé sa réaction suite là l'annonce de cette nouvelle.

Lui qui n'a jamais "songé à faire de la télé-réalité" a été contacté après s'être fait remarquer lors du premier confinement. Il avait profité de cette période particulière pour poster des vidéos sur les réseaux sociaux, lesquelles lui ont permis de se faire connaître un peu plus. Résultat, les chaînes W9 et de TFX ont contacté le jeune homme de 20 ans qui finalement préféré signer avec les Princes et des Princesses de l'amour.

Et son père Benjamin Castaldi dans tout ça ? Le chroniqueur de Touche pas à mon poste a bien pris la chose. Mieux, il a encouragé son fils : "Il m'a dit 'Tu peux faire un truc dans ce métier, t'es beau gosse, tu as de la gueule, tu es drôle. Je suis sûr que de mes trois fils tu es celui qui peut le mieux percer.'" Benjamin Castaldi a trois autres fils : Julien (24 ans) dont la maman est aussi Valérie Sapienza, Enzo (16 ans) dont la maman est Flavie Flament et Gabriel (bientôt 5 mois) née de son mariage avec Aurore Aleman.

Simon Castaldi poursuit auprès de nos confrères de Télé Loisirs : "Il m'a aussi dit :'Écoute il faut prendre des risques dans la vie. Quand j'ai fait le Loft il y a vingt ans, personne n'en voulait...' Il m'a conseillé de faire ce dont j'avais envie, que dans tous les cas il me soutiendrait. Quand j'ai eu son aval, j'ai foncé". Valéria, la maman de Simon, a été moins emballée. Ne venant pas ce milieu, elle avait "un peu peur" pour son fils. Néanmoins, elle a décidé de le soutenir.