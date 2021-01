Benjamin Castaldi : Son fils Simon au commissariat pour une "sombre affaire"

Benjamin Castaldi est l'heureux papa de quatre garçons. Julien (24 ans) et Simon (20 ans) sont nés de ses amours passées avec sa première femme Valérie Sapienza, Enzo (16 ans) est le fruit de sa relation avec Flavie Flament et la maman du petit dernier Gabriel, qui a vu le jour en août 2020, n'est autre qu'Aurore Aleman, son amoureuse actuelle. Jeudi 7 janvier 2021, l'un d'entre eux a été convoqué au commissariat pour une "sombre histoire", comme précisé en story sur Instagram...

Il s'agit du jeune Simon, qui raconte sa mésaventure sur le réseau social. Après avoir partagé une photo de l'hôtel de police de Créteil (Val-de-Marne), le jeune homme s'explique. "Non je ne vais pas en prison. J'ai été entendu deux heures par un OPJ [NDLR : Officier de police judiciaire] concernant une histoire qui date de cet été. Je vous explique comme ça je vais mettre en garde des personnes. En gros, j'étais à Cannes avec des copains et j'ai été mis en lien avec une fille par mon frère Julien concernant des nuits d'hôtel que la fille offrait contre des placements sur Snapchat. Je m'arrange avec elle, elle me montre l'hôtel, elle me prend cinq nuits je crois, se souvient-t-il. J'ai une chambre, je fais des vidéos sur Snapchat, super. Et finalement je pars deux jours après parce qu'il faut que je rentre à Paris. Pas de nouvelles. Elle me dit : 'Si tu repars dans le Sud au mois d'août tu me dis, et je te prends un truc'. Finalement j'ai eu des choses à faire donc au final pas de nouvelles."

Simon Castaldi mêlée à une arnaque à la carte bancaire

Mais c'est après que les choses se corsent pour celui qui cherchait l'amour dans Prince and Princesse Love Live, une émission de dating diffusée sur Instagram. "Fin août le mec de l'hôtel m'appelle pour me dire que les chambres n'ont pas été payées. Je lui ai dit que je ne gérais pas ça et l'ai renvoyé vers mon frère Julien. Je ne sais pas comment ça s'est réglé, je n'ai pas eu de nouvelles", confie-t-il. Et alors qu'il pensait en avoir fini avec cette affaire, Simon a reçu en début de semaine un appel du commissariat qui demandait à l'entendre sur le sujet.

"Au final cette personne était dans un réseau, un système d'arnaque à la carte et d'usage de faux sur toute la France. C'était vraiment, vraiment chaud. La moralité de cette histoire, c'est que si on vous propose des choses gratuitement, faites attention. On peut vite se retrouver dans des histoires compliquées, regrette-t-il. Moi j'étais blanc comme neige, je n'ai rien fait, je voulais juste aller faire la fête à Cannes de base. Faites attention à qui vous donnez votre confiance, dans la vie rien n'est gratuit." Cette sombre histoire aura finalement appris au jeune Simon à se méfier...