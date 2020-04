Benjamin Castaldi : Son fils Simon cherche l'amour dans une télé-réalité

Alors que Benjamin Castaldi a présenté Loft Story, la première télé-réalité d'enfermement lancée en France, puis Secret Story, voilà qu'un de ses fils va participer à une télé-réalité sur Instagram ! Simon (19 ans) en a dit plus sur ce programme grâce auquel il espère trouver l'amour.

Mercredi 15 avril, c'est sur le célèbre réseau social que le beau brun qui étudie à la Sport Management School a annoncé sa candidature à l'émission Prince and Princesse Love Live. Dans une publication partagée de la page PandPcherchelamour, on peut lire la fiche de présentation du fils du chroniqueur de Touche pas à mon poste : "Prince Simon a 20 ans le 20 avril et fêtera ses 20 ans en cherchant l'amour avec nous." Et pour celles qui seraient intéressées, il était expliqué la démarche à suivre : "Si tu as entre 18 et 22 ans, tu es douce et gentille. Que le buzz n'est pas ta motivation et que tu arrives à passer au-dessus d'un nom de famille très connu de notre prince [Castaldi], tu peux envoyer ta candidature dès maintenant sur le compte de l'émission."

Le concept du programme est simple : tous les soirs et ce pendant une semaine, Simon Castaldi va faire la connaissance de prétendantes. Une sorte de speed dating sera organisé et il pourra être coaché, entre autres, par des candidats de télé-réalité comme Sarah Lopez (Secret Story) qui est d'ailleurs à l'origine de ce concept.

Simon Castaldi fait partie d'une grande fratrie. Il a déjà un grand frère, Julien âgé de 23 ans (leur maman est Valérie Sapienza), et un demi-frère, Enzo, âgé de 16 ans (sa mère est Flavie Flament). Et cela ne s'arrête pas là puisqu'un nouveau garçon va bientôt agrandir le clan. Son papa et sa femme Aurore vont bientôt devenir parents.