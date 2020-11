Benjamin Castaldi : Sa femme Aurore tatouée, preuve d'amour indélébile

Serait-ce une nouvelle manière pour Aurore Aleman de subtilement mettre en garde de potentielles prétendantes de Benjamin Castaldi ? À en croire les déclarations de son compagnon le 30 octobre dernier dans Touche pas à mon poste, rien n'est impossible. Et pour cause, le complice de Cyril Hanouna avait confié que son épouse était une femme très jalouse, à tel point qu'elle a besoin de vérifier ses moindres faits et gestes. "Elle check mon téléphone deux à trois fois par semaine", avait-il lâché.

Et pour Jean-Michel Maire d'en rajouter une couche : "Non seulement elle fouille son téléphone, mais en plus elle le trace. Elle sait grâce à son téléphone où il est au mètre près dans Paris. Et après elle lui demande pourquoi il a fait un détour de 300 mètres pour rentrer à la maison alors qu'il était parti acheter des cigarettes ou je ne sais quoi." Benjamin Castaldi avait alors été forcé de confirmer : "C'est vrai, c'est vrai..."

Quoi qu'il en soit, les amoureux continuent de former une belle et grande famille unie et recomposée. Rappelons qu'avant d'accueillir leur petit Gabriel, ils étaient déjà parents chacun de leur côté. L'animateur de 50 ans a trois garçons : Julien et Simon (23 ans et 20 ans, nés tous les deux de sa première union avec Valérie Sapienza) et Enzo (16 ans, fruit de ses amours avec son ex-femme Flavie Flament). Quant à Aurore (43 ans), elle a deux filles nées d'une précédente relation : Jade (19 ans) et Louise (15 ans).