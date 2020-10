Benjamin Castaldi : Sa femme Aurore jalouse ? Ce geste qu'elle fait pour se rassurer

Entre Benjamin Castaldi et sa femme Aurore Aleman, c'est le grand amour. Le couple a célébré son mariage en août 2016, a accueilli son premier enfant, le petit Gabriel, en août 2020, soit quatre ans plus tard. Et depuis, l'animateur et sa belle ne se sont plus jamais quittés. Jeudi 29 octobre 2020, sur le plateau de Touche pas à mon poste (C8), l'heureux papa a fait d'intimes confessions sur sa vie de couple.

Alors que Cyril Hanouna demandait à ses invités Lola Marois-Bigard et Jean-Marie Bigard, ainsi qu'à ses chroniqueurs s'ils acceptent que leur conjoint fouille dans leur téléphone, Benjamin Castaldi a répondu sans détour. "Moi j'ai un contrôle tous les jours, lance-t-il. Elle checke mon téléphone deux à trois fois par semaine." Et Cyril Hanouna de s'amuser de la situation : "Vous, je sais qu'elle vous laisse contrôler le sien parce qu'elle sait que vous ne voyez rien !"

Benjamin Castaldi surveillé de (très) près par sa belle Aurore

Des confidences qui ont été suivies par d'autres révélations, toujours à ce propos. Jean-Michel Maire, qui a expliqué "ne pas vouloir trahir le secret" de Benjamin Castaldi, a balancé d'autres informations. "Non seulement elle fouille son téléphone, mais en plus elle le trace, lance le chroniqueur. Elle sait grâce à son téléphone où il est au mètre près dans Paris. Et après elle lui demande pourquoi il a fait un détour de 300 mètres pour rentrer à la maison alors qu'il était parti acheter des cigarettes ou je ne sais quoi." Et Benjamin Castaldi de confirmer : "C'est vrai, c'est vrai..."

Toujours blagueur, Cyril Hanouna a indiqué que normalement Aurore Aleman n'a pas besoin de traceur pour connaitre la position de son tendre époux. "Il pète tellement qu'à l'odeur on sait où il est. Elle utilise la technologie pour rien du tout !", lâche-t-il devant un public hilare.

Rappelons qu'avant d'accueillir leur adorable petit Gabriel, âgé de 2 mois, Benjamin Castaldi et Aurore Aleman étaient déjà parents, chacun de leur côté. L'animateur de 50 ans a trois garçons : Julien et Simon (23 ans et 20 ans, nés tous les deux de sa première union avec Valérie Sapienza) et Enzo (16 ans, fruit de ses amours avec son ex-femme Flavie Flament). La belle Aurore (43 ans) a deux filles nées d'une précédente relation : Jade (19 ans) et Louise (15 ans).