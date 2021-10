Julien Castaldi bientôt marié ? Ses confidences sur Kiara, sa fiancée dans TPMP

Julien Castaldi n'est plus un coeur à prendre. Invité sur le plateau de Touche pas à mon poste ce vendredi 22 octobre, le fils aîné de Benjamin Castaldi, né de son union avec son ex-femme Valérie Sapienza, a évoqué la célébrité de son papa et le poids que cela a eu sur sa vie personnelle et professionnelle. Lou Pernaut, fille de Jean-Pierre Pernaut et de Nathalie Marquay et Jade Leboeuf, fille du footballeur français Frank Leboeuf, étaient aussi présentes pour partager leurs histoires.

Assis face à son père, Julien Castaldi a fait de tendres révélations à Cyril Hanouna et ses chroniqueurs. Celui qui a participé à de nombreuses émissions de télé-réalité et a tenté de se faire une place dans le monde audiovisuel a révélé : "Ce n'est pas là où je me sens bien, je voulais prouver à mon père que j'étais capable". Aujourd'hui, le jeune homme de 25 ans se construit loin des caméras et est même fiancé à une certaine Kiara, d'origine italienne ! Il a aussi confié qu'il souhaite se marier très bientôt à sa bien-aimée. "Je suis fiancé et je voudrais me marier l'année prochaine, si Dieu veut. J'ai un modèle idyllique du mariage : une femme pour toute la vie. Je l'ai trouvée, je suis hyper amoureux et très heureux".