Benjamin Castaldi chanceux aux jeux : "J'ai vécu un truc de fou"

Benjamin Castaldi a raconté la fois où il a eu la chance de sa vie au casino. Sur le plateau de Touche pas à mon poste ce jeudi 14 octobre, les chroniqueurs ont partagé leur plus gros dossier sur leurs collègues. Benjamin Castaldi a raconté une histoire incroyable digne d'un film à la Ocean's Eleven ! Les faits remontent à une quinzaine d'années. "C'était lors d'un week-end à Monaco", a-t-il commencé. "J'ai vécu un truc de fou : j'ai gagné 750 000 euros en 45 minutes au casino. Ils ont fermé la table, il n'y avait plus d'argent dans la caisse. Et ils m'ont ramené des billets de 500 euros. Je n'en avais jamais vu autant de ma vie !", a déclaré le fils de Jean-Pierre Castaldi, qui a eu un véritable coup de chance aux jeux.

Avant de dévoiler les détails de cette folle anecdote. "J'ai tout dépensé en une semaine. J'étais avec des copains, mon père est venu, je lui ai pris une suite... J'ai fait plaisir à tout le monde et c'était embêtant à dépenser parce que c'était que du cash", se souvient le papa de Julien, Simon, Enzo et Gabriel (25, 21, 18 ans et 1 an et demi). "Ce soir-là, je ne sais pas ce qui s'est passé mais tout ce que je mettais sur le tapis, ça rentrait".

Celui qui partage sa vie avec sa femme Aurore Aleman, avec qui il a eu un petit Gabriel, a pu réaliser un fantasme avec cette énorme somme. "Je suis rentré dans ma chambre, j'ai balancé les billets sur le lit et je me suis jeté dedans", a-t-il déclaré en riant, face à ses collègues. Décidément, Benjamin Castaldi adore partager ses folles histoires sur le plateau de TPMP. La semaine dernière, il avait dévoilé qu'il n'avait presque rien déboursé pour son mariage avec Flavie Flament en 2002 mais aussi comment cette dernière a découvert qu'il lui avait été infidèle.