Simon Castaldi exclu des Marseillais VS Le Reste du monde : le candidat qu'il a frappé sort du silence

Cette semaine, les épisodes des Marseillais VS Le Reste du Monde ont été mouvementés. Simon Castaldi, nouvelle figure du programme, a notamment payé au prix fort son énervement envers un autre candidat : Tristan. Après une grande dispute qui a éclaté lorsque ce dernier a évoqué les infidélités du fils de Benjamin Castaldi vis-à-vis de son ex Giuseppa, Simon a eu un geste violent qui a causé son exclusion du tournage. Dans les épisodes suivants, les téléspectateurs ont apparemment constaté une petite blessure chez Tristan, ce qui l'a poussé à prendre la parole.

En story Instagram, il a raconté sa version des faits : "Hello, je m'exprime juste sur la brindille vite fait. Il m'a mis un coup de pied dans la bouche, et je n'ai rien senti. J'ai voulu me défendre et ils sont venus à quatre pour me bloquer et pour ne pas que je fasse quelque chose de déplacé. J'ai tellement forcé pour me débattre qu'ils m'ont fait un hématome en me retenant. Mais ce n'est pas l'autre qui m'a fait un truc, il n'y a pas de catcheur dans l'histoire. Sujet clos".

De son côté, Simon Castaldi avait reconnu avoir dépassé les limites avec Tristan, regrettant amèrement ses actions. "J'ai explosé. Bien sûr, ce sont des gestes à ne pas du tout faire, ni en tournage ni dans la vie. On n'en vient pas aux mains, on n'est pas violent, la violence ne résout rien, j'ai été très très très très bête, a-t-il confié. À ce moment-là, je dépasse les bornes, je ne respecte pas les règles et je franchi la ligne rouge. Alors, je pars sans rien dire, la tête basse, pas fier du tout, c'est comme ça." L'aventure de Simon n'est cependant pas tout à fait terminée puisqu'il est prévu qu'il revienne dans le programme prochainement. C'est à ce moment-là qu'il craquera notamment pour sa petite amie actuelle, Adixia.