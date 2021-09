"Il est très heureux avec sa meuf Adixia" : Benjamin Castaldi commente la nouvelle vie de son fils Simon

Difficile de passer à côté de la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du Monde, regardée chaque soir par près d'un million de téléspectateurs. Un phénomène auquel l'un des fils de Benjamin Castaldi participe, à savoir Simon (21 ans).

En effet, voilà maintenant deux ans que le jeune homme a lancé sa carrière dans la télé-réalité et autant dire qu'il ne passe pas inaperçu. Cyril Hanouna a notamment voulu confronter son père à des images de lui tirées du programme de W9 mardi soir dans Touche pas à mon poste. Des images où Simon prouve "qu'il a le goût de la castagne" puisqu'il se frotte à n'importe quel candidat.

"Je n'avais pas vu les images", a réagi Benjamin Castaldi, pas peu fier de voir son fils se défendre sans peur face, parfois, à plus costaud que lui. Un trait de caractère qui n'étonne toutefois pas vraiment le chroniqueur. "Je savais qu'il était un peu sanguin", a-t-il assuré. Et pour lui d'expliquer la voie qu'a empruntée Simon dans la télé : "Il a fait un choix. Il a fait ce choix-là pendant la Covid, il n'avait plus d'école, etc. Il a eu envie de faire l'expérience". Un choix qui lui permet aujourd'hui d'être très heureux comme le souligne au passage Benjamin Castaldi, en partie grâce à sa relation avec Adixia. "Il vit sa meilleure vie. Il est très heureux avec sa meuf Adixia. Apparemment, ça se passe très bien", a-t-il fait savoir.

En effet, Simon et Adixia ont même récemment passé un cap : celui d'emménager ensemble dans le Sud de la France, sans dire où précisément, faisant ainsi fi des critiques sur leur différence d'âge. "Un âge c'est que des chiffres... Dans ma tête, j'en ai encore 18", se défendait d'ailleurs Adixia (28 ans) à ce sujet.