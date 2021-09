Simon Castaldi en couple avec Adixia et prêt à passer un grand cap : "Je peux vous annoncer..."

C'est l'amour avec un grand A pour Simon Castaldi et Adixia. Contre toute attente, les deux candidats ont craqué l'un pour l'autre lors du tournage de la nouvelle saison des Marseillais VS Le Reste du Monde qui a eu lieu au début du mois de juillet. Aujourd'hui, ils sont inséparables, chose qu'ils n'avaient eux-mêmes pas prévu.

"Au début, c'était pour rire et de fil en aiguille on s'est rendu compte qu'on se plaisait. On s'est compris sur beaucoup de points", a confié le fils de Benjamin Castaldi pour Télé Star.

Simon et Adixia ont désormais bel et bien fini de rire puisque leur couple s'avère en réalité très solide. À seulement 21 ans, le jeune homme est même prêt à passer un grand cap avec sa chérie de huit ans son aînée. "On est sur une vraie relation sérieuse, je peux même vous annoncer qu'on envisage de prendre une maison ensemble. On en visite dans le Sud de la France. Je pense qu'elle m'a donné un grand coup de maturité. Je prends ma vie en main et ça me fait du bien", s'est-il réjouit auprès de nos confrères.

Pour couronner le tout, Simon Castaldi a rendu les choses officielles en présentant sa belle Adixia à sa famille. La jolie blonde a par exemple déjà rencontré son papa Benjamin. "Oui, on a déjà déjeuné ensemble. Validé ou non, tant que je l'aime et que mon père me voit heureux, c'est le principal", a déclaré à ce sujet Simon. Et ce n'est pas tout, Adixia a également passé une soirée en compagnie de Giovanni Castaldi, le fils de Jean-Pierre Castaldi et Corinne Champeval. Ensemble, ils avaient partagé un dîner et, à en croire les stories d'Adixia, la candidate avait été facilement adoptée par les Castaldi. De quoi à coup sûr conforter Simon dans l'idée de vivre à ses côtés.