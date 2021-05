Simon Castaldi, nouvelle star de télé-réalité : le fils de Benjamin "attaqué et harcelé" sur les réseaux

En 2021, un petit nouveau pas comme les autres a fait son arrivée dans le milieu de la télé-réalité. C'est Simon Castaldi, l'un des fils de Benjamin Castaldi. Le jeune homme tout juste âgé de 20 ans a d'abord participé aux Princes et Princesses de l'amour en février dernier et il est actuellement à l'antenne sur W9 dans Objectif Reste du Monde aux côtés de Nikola Lozina, Milla Jasmine ou encore Illan par exemple. Simon Castaldi a même arrêté ses études pour se consacrer à cette nouvelle carrière sous le feu des projecteurs. Mais en se mettant ainsi en avant, il n'échappe pas aux commentaires parfois malveillants des internautes.

Le plus souvent, Simon Castaldi est pointé du doigt pour avoir un nom de famille connu. "C'est une mentalité un peu bobo gauchiste française, que tous les Français n'ont pas mais que beaucoup ont dans la tête. Depuis que je suis petit, je suis attaqué et harcelé plein de fois. Je ne peux pas le renier, c'est mon nom de famille, c'est comme ça. Maintenant, les gens n'ont pas vécu ma vie et ne savent pas ce que ça fait d'être qui je suis", a-t-il confié mardi 18 mai 2021 en story Instagram.

Qu'à cela ne tienne, le charmant brun ne se laisse pas atteindre par les piques et préfère au contraire les ignorer. "Je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de jaloux et je me fais beaucoup critiquer. Mais ça ne me touche pas, ça me fait plus rire qu'autre chose. Les gens qui parlent comme ça sont des jaloux ou des gens qui n'essaient même pas de se mettre à la place des gens", Simon Castaldi a-t-il encore déclaré.

Rappelons que le candidat de télé-réalité est issu du mariage passé entre Benjamin Castaldi et Valérie Sapienza. Ses parents ont divorcé alors qu'il n'était encore qu'un bébé, ce qui l'a laissé brisé par la suite comme il l'a reconnu une fois. Simon a un frère, Julien, son aîné de quatre ans et deux demi-frères : Enzo (17 ans) né du mariage entre leur père et Flavie Flament et Gabriel, né en août 2020 des amours entre l'animateur et Aurore Aleman.