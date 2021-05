Illan (Objectif Reste du Monde) cash sur ses revenus vertigineux grâce aux placements de produits

Ce n'est désormais plus un secret, être influenceur est un business qui rapporte gros, parfois même très gros ! Aujourd'hui, ils sont de plus en plus nombreux à se lancer dans cette "carrière" et même à s'installer à Dubaï, où les contribuables ne payent aucun impôt sur les revenus. Résultat, les millionnaires se multiplient. Le journaliste Martin Weill s'est intéressé au phénomène et s'est envolé dans la ville des Émirats Arabes Unis pour rencontrer certaines stars des réseaux sociaux dans le cadre de son émission Télé-réalité, la nouvelle influence (diffusée sur TMC ce mardi 18 mai 2021). Sur place, il s'est notamment entretenu avec Illan, le sulfureux candidats des Marseillais vs Le Reste du Monde ou actuellement au casting d'Objectif Reste du Monde (W9).

Le jeune homme, qui est en couple avec Adixia, a accepté de révéler l'envers du décor de son métier, et surtout, d'en dire plus sur ses salaires vertigineux qu'il obtient grâce aux marques qui le démarchent. "Moi, j'ai des tarifs", commence-t-il a expliqué à Martin Weill dans un extrait partagé sur Twitter. Et pour cause, Illan a dépassé le million de followers sur la Toile, ce qui lui permet de s'assurer une position très confortable dans le milieu. Il détaille : "Par exemple, pour une story Instagram on est sur 2 000 euros. Pour une story Snapchat, on est sur 2 200 euros. Après, pour un post sur le feed Instagram, on est à 4 500 euros."

Avec des dizaines de stories par jour pour des placements de produits tous plus différents les uns que les autres, les chiffres s'envolent naturellement très rapidement... "Ce n'est pas tabou. Je gagne entre 50 000 et 100 000 euros par mois", a-t-il résumé. De quoi rendre légitimement furieux tous ceux qui se lèvent de bonne heure pour gagner un SMIC à la sueur de leur front...