Adixia (Les Marseillais) en couple avec Illan : son ex Jim monte au créneau et menace

La nouvelle ne ravit pas tout le monde... Avant même le début de la diffusion d'Objectif Reste du Monde (W9), les candidats Adixia et Illan font d'ores et déjà parler d'eux. Et pour cause, d'après les premières images de l'émission partagées sur les réseaux sociaux, ils ont eu un coup de foudre l'un pour l'autre lors du tournage. Une belle idylle qui se poursuivrait aujourd'hui encore.

Sur Instagram samedi 8 mai 2021, Adixia et Illan ont timidement confirmé être toujours en couple en postant plusieurs photos et vidéos de leurs retrouvailles complices à Dubaï. Sans jamais mettre de mots sur leur relation, les deux stars du petit écran ont tout de même glissé des émojis coeur et autres petites attentions romantiques sous leurs publications.

Un bonheur publiquement affiché que l'ex d'Adixia ne voit pas du tout d'un bon oeil. Jim Zerga, le DJ avec qui elle est restée trois ans, a en effet confié son agacement en story face à cette nouvelle romance. Le jeune homme n'a pas mâché ses mots. "La meuf part à Dubaï pour voir son enc*lé de nouveau mec en ayant toutes ses affaires chez moi, sans avoir encore déménagé. Je fais quoi ? Je brûle ou je jette ses affaires ? Le plus grand manque de respect sur terre, je suis beaucoup trop gentil et con, mais ça, c'était avant", a-t-il commenté sous une photo d'Adixia et Illan.

Ni une, ni deux, le provocateur Illan lui a répondu via son compte. "L'ex d'Adixia l'a clashée sur les réseaux, et au passage j'en ai pris une couche. Moi frérot, je n'ai rien demandé du tout, ce n'est pas la peine de me traiter d'enc*lé. À ton âge, parler comme ça avec ta bouche, non non non ! Tu ne t'es pas attaqué à la bonne personne. Si tu veux, on fait la paix, je vais embaucher une entreprise de déménagement qui va enlever ses affaires. Ne t'inquiète pas, je m'en charge personnellement !", a-t-il ironisé.