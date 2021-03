Les Marseillais : Une candidate s'offre trois opérations de chirurgie esthétique : "Je suis effrayante"

Ce n'est plus un secret pour personne, la chirurgie esthétique est devenue monnaie courante chez les candidats de télé-réalité. À tel point que certains d'entre eux n'hésitent plus à filmer leurs opérations ou à dévoiler les détails les plus impressionnants. Vendredi 12 mars 2021, ce fut notamment le cas de Victoria Méhault. À seulement 22 ans, la jeune femme devenue l'une des candidates récurrentes des Marseillais a une nouvelle fois succombé à la chirurgie esthétique et s'est offert non pas une, ni deux, mais trois interventions !

"Full rénovation ! Lipo, seins et retouche du nez", a-t-elle confié via sa story Instagram. Mais ce n'est pas tout, l'ex de Paga Neuron est allée plus loin en dévoilant son visage post-opératoire. Un visage couvert de bandages et quelque peu gonflé. "Je suis vraiment effrayante mais je n'en ai rien à foutre. Je vais vous faire une vidéo de toute l'évolution de mon pif, et de l'ensemble de mes opérations, comme ça si ça vous tente, j'ai fait avant vous. De toute manière, j'ai tout fait donc posez moi des questions, si vous êtes tenté par n'importe quelle opération, je pense que je l'ai faite", a-t-elle déclaré sans filtre.

Et pour elle de rassurer : "J'ai deux tampons dans le pif, ce qui m'empêche de respirer, ce n'est pas hyper agréable mais le nez ça ne fait pas mal, c'est le reste... c'est une douleur généralisée dans le corps. Là vous pouvez voir des tâches de sang, sympa. Sinon ça va, je supporte bien la douleur, de toute faon j'ai signé pour ça donc je ne vais pas me plaindre". Car en effet, comme annoncé plus haut, Victoria Méhault a également retouché sa poitrine et à eu recours à une liposuccion. Ainsi, elle est apparue immobilisée dans son lit depuis la clinique.

Il y a plein de sang

C'est la deuxième fois qu'elle s'offre une rhinoplastie en seulement quelques mois. "Je cache un peu parce qu'il y a plein de sang, franchement c'est dégueulasse. Là c'était qu'une retouche, le nez c'était vraiment pas grand chose, j'avais la bosse qui s'était un peu reformée sur le dessus, donc on l'a un petit peu affiné et on a limé la bosse, mais je n'ai pas tout cassé", a-t-elle précisé. "Et je voulais faire une précision, je n'ai pas refait mes fesses, ça c'est ma fierté, c'est que le sport qui me les a fait, donc ne dites pas que j'ai fait mes fesses !", précise-t-elle au passage.

Forcément, toutes ces interventions ne sont pas passées inaperçues et la jeune femme a suscité beaucoup de réactions. Un internaute s'est notamment demandé pour quelle raison elle a cédé à la chirurgie esthétique. "C'est pour des complexes personnels. Je suis très dure avec moi-même, mais là c'est bon j'ai rectifié ce qui ne me plaisait pas chez moi. Et je souhaite à tout le monde de se sentir bien dans sa peau", a-t-elle répondu.