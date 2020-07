Paga (Les Marseillais) en couple : sa compagne ne fait pas l'unanimité

Il s'en passe, des choses, sur le tournage de la saison 5 des Marseillais VS Le Reste du monde (W9), émission tournée actuellement à Adrets-de-l'Esterel, près de Cannes. Régulièrement, les candidats s'expriment sur les réseaux sociaux et évoquent des disputes et des trahisons. Mais il y a également des histoires d'amour et la dernière en date concerne Paga.

Depuis sa rupture avec Adixia en 2017, le DJ de 32 ans n'a pas connu d'histoires vraiment sérieuses. Il a eu une courte relation avec Hilona, Ness ou plus récemment Victoria. Et actuellement, c'est avec une candidate qui a beaucoup fait parler dans la dernière saison des Marseillais qu'il vivrait une romance : Océane El Himer. Nos confrères de Public assurent en effet que la jumelle de Marine El Himer fait partie du casting malgré sa blessure et qu'elle a vite jeté son dévolu sur Paga, avec lequel elle a déjà vécu une idylle. Sur les réseaux sociaux, cette nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Peu de téléspectateurs apprécient la brunette de 26 ans, car ils lui reprochent d'avoir brisé le couple Benjamin-Alix lors de la dernière saison des Marseillais. Elle s'était en effet rapprochée dangereusement du beau brun alors qu'il n'était pas célibataire.

La bonne nouvelle, c'est qu'elle ne doit pas en vouloir à sa soeur jumelle Marine qui serait en couple avec son "ex". L'ancienne compagne de Julien Guirado vivrait en effet une romance avec Benjamin Samat. Elle aussi a connu une courte idylle avec le jeune homme de 28 ans, qu'elle a rencontré dans Les Princes de l'amour en 2017. Des histoires dignes des Feux de l'amour !