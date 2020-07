Julien Guirado : Fou furieux, il insulte violemment Marine et Océane El Himer

Les jours passent mais ne se ressemblent pas dans le clash qui oppose Julien Guirado à Gauthier El Himer. Après avoir critiqué le physique et la musculature du frère de son ex, Julien n'a pas hésité à insulter copieusement (et toujours dans la finesse) Marine et sa soeur Océane.

Après avoir découvert que Gauthier avait réalisé une interview pour parler des violences conjugales qu'a subies Marine avec lui, l'ancien candidat de télé-réalité a posté des messages de haine vis-à-vis de toute la famille El Himer. "Encore une interview mdrr Put*** c'est plus de l'amour c'est du fanatisme a-t-il écrit avant d'ajouter : "Mets un verrou sur les ch** à tes soeurs et règle leur problème d'échangisme à toujours parler de moi de cette histoire. Fatiguant. Heureusement que je suis là quand même sinon tu parlerais de quoi ?", a-t-il écrit sur Instagram le 17 juillet 2020.

Ce mec est tout simplement fou

Et parce que Julien n'est jamais le genre à faire dans la dentelle, l'ancien candidat des Princes et des Princesses de l'amour a comparé son ennemi à "Popeye". Histoire d'en rajouter une couche, le jeune homme a ensuite écrit des parallèles mystérieux et des métaphores scabreuses pour décrire Gauthier El Himer. "Je sais que tu es fan de Quentin Alliage (Julien Guirado désigne-t-il Quentin Elias du groupe Alliage ?) Et arrête de me découper les chemises au ciseau s'il te plaît. Respecte Karl et fous toi au pole dance, merci bien", a-t-il posté sur Instagram.

Pour réagir à ces attaques, Gauthier a déclaré : "Ce mec est tout simplement fou. (...) Ce qui m'importe le plus c'est pas ce mec bizarre, c'est vous. Parce que c'est vous qui m'apportez. (...) Moi me concernant les seuls comptes que j'ai à rendre c'est à vous mes abonnés. C'est pas aux grosses têtes qui servent à rien et juste parce qu'ils ont des millions de followers ça blablate. Parce que dans la vraie vie s'ils n'avaient pas de followers je sais pas ce qu'ils feraient." Pour finir, Gauthier a conclu son post en interrogeant Julien : "Et toi tu faisais quoi avant la télé ?" taclant ainsi en beauté l'ancien candidat de télé-réalité qui avait déclaré au sujet de sa soeur Marine, qu'avant leur rencontre :"Elle était au RSA, elle servait des tequilas paf au Boum Boum."