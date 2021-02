Secret Story : Un ex-candidat s'offre de nouvelles fesses, un avant/après bluffant !

En pleine crise sanitaire liée à la Covid-19, et alors que la France a fermé ses frontières hors Europe, un ancien candidat de Secret Story a filé en Tunisie pour une énième opération de chirurgie esthétique. Sacha Buyse, révélé lors de la huitième saison du jeu en 2014, s'est offert de nouvelles fesses et partage cette expérience sur les réseaux sociaux.

Mercredi 10 février 2021, en story sur Instagram, l'ancien candidat s'est affiché au côté d'Anis Mallek, chirurgien ayant déjà opéré de nombreuses personnalités du monde de la télé-réalité. Sacha Buyse s'est filmé lors d'un entretien avec le médecin. Ce dernier l'a notamment rassuré en lui expliquant que "les prothèses fessières, on ne s'assoit pas dessus contrairement à ce que l'on pense, elles sont au-dessus". De quoi rassurer le jeune brun qui se demandait quelle position adopter dans l'avion, à son retour à la maison...

Après cela, l'ex-camarade de Leila Ben Khalifa et Aymeric Bonnery dans la Maison des secrets est passé sur le billard. Et tout a été filmé. Toujours en story sur le réseau social de partage d'images, il a publié les vidéos et photos de l'intervention immortalisée par des assistants, tandis que lui était endormi. Du retrait des anciennes prothèses, qui lui ont causé des soucis, à l'introduction des nouvelles, en passant par l'injection d'un antibiotique, d'un anti-inflammatoire et d'un antalgique, tout y passe. Et sur le compte de la clinique, un avant/après bluffant a été partagé...

Une fois réveillé, Sacha Buyse, qui a souffert de deux tumeurs à l'estomac et aux oreilles, a donné de ses nouvelles en vidéo. "Je suis en forme, je viens de rentrer du bloc. L'intervention s'est très très bien passée. Jusqu'à présent je n'ai pas trop trop mal. Je me sens un peu courbaturé, c'est tout", a lancé cet adepte de la chirurgie esthétique.

Rappelons qu'en février 2019, il avait créé la surprise en subissant une pénoplastie, à savoir un agrandissement ou un allongement du sexe. Sacha Buyse avait indiqué avoir choisi d'élargir son sexe de 2,5 centimètres. Plus récemment, en septembre 2020, il révélait avoir été opéré du nez après avoir reçu "un mauvais coup".