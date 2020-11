Adixia (Les Marseillais) célibataire : Avec Jim, c'est terminé depuis longtemps ! Explications...

Adixia est célibataire. Avec son amoureux le DJ Jim Zerga, c'est terminé. Alors que les internautes avaient de sérieux doutes après la publication d'une story sans équivoque sur Instagram, l'ex-star des Marseillais (W9) a confirmé la nouvelle dans une vidéo spéciale Halloween de Sam Zirah, sur YouTube.

"Si un jour je compte me remettre en couple avec quelqu'un, promettez-moi de me gifler !", a lancé la jolie blonde venue du Nord. Une story très vite effacée... Mais c'est via une note vocale qu'elle a finalement confié s'être séparée de son amoureux Jim, auprès du blogueur Sam Zirah qui avait reçu le couple il y a de cela quatre mois.

"Quand je suis venue avec Jim faire l'interview, on n'était déjà plus ensemble lui et moi sauf qu'on avait décidé de ne pas le dire. J'ai mon jardin secret, je ne justifie pas ma vie à travers les réseaux sociaux, lance la belle Adixia. Donc voilà, on a préféré ne pas le dire parce que déjà on est resté en bons termes. On a décidé tous les deux de se séparer."

Adixia séparée de son compagnon Jim : "J'en ai un peu marre de faire semblant..."

Et l'ex-compagne de Paga, lui aussi star des Marseillais, de poursuivre : "Ce n'est pas évident de tout déménager en une journée. Forcément, il a fallu que je cherche une solution, une autre maison. Et donc aujourd'hui, j'en ai un petit peu marre de faire semblant. C'est pour ça que j'ai mis ce post hier. J'en ai marre, vraiment j'en ai marre de faire semblant. J'attends le moment où je déménagerai pour l'annoncer. Après, les gens ne sont pas cons. Je pense qu'ils ont tous remarqué. Je me suis mise en retrait sur plein de choses."

Rappelons qu'Adixia avait emménager avec le brun mystérieux en région parisienne, dans une maison qui appartient à la famille du DJ. Désormais, celle qui a quitté le Sud où elle s'était installée avec son ex-compagnon Paga souhaite rebondir. Et d'après les informations de Sam Zirah, Adixia devrait rester vivre en France. Pas d'exil à Dubaï comme Nabilla, Jessica Thivenin ou encore Manon Marsault !