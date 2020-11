Adixia célibataire : elle a toujours Paga dans la peau !

W9 a dévoilé une toute nouvelle émission sur sa plateforme 6Play, baptisée Tattoo Confessions. Des candidats de télé-réalité se sont confiés sur leurs oeuvres corporelles, parmi lesquels les anciens amoureux Adixia et Paga. Et la belle Djette de 28 ans a fait une grosse révélation.

Pendant plus de trois ans, les deux candidats des Marseillais (W9) ont formé un couple, très apprécié du grand public. Mais il y a près de quatre ans, tous deux ont mis un terme à leur idylle. Pourtant, Adixia a toujours Paga dans la peau. Au cours de Tattoo Confessions, la jeune femme a révélé qu'elle avait toujours son tatouage qui représente une bouche, avec Paga noté à côté. "Il y en a un que j'aimerais bien effacer sauf que je ne l'ai pas fait parce que j'ai la flemme. Ca a mis beaucoup de problèmes dans mon couple. Beaucoup de prises de tête. Comme excuse, je me suis dit que ça faisait partie de ma vie. Je l'enlèverais un jour", a-t-elle confié. Et de préciser que le jour où elle s'est fait tatouer le prénom de son ex, et Paga celui de la Belge, ils auraient dû se "gifler" mutuellement. "On pensait tellement avoir un avenir", s'est-elle justifiée avant de découvrir qu'Anthony (de son vrai prénom) avait recouvert le sien avec le dessin d'une plume.

Paga n'a pas caché qu'il était "choqué" de voir qu'Adixia n'avait pas fait enlever ce fameux tatouage et il en a remis une couche en fin d'émission en faisant savoir que, selon lui, elle ne voulait pas l'effacer. "C'est une question de flemme et de douleur, essayez de comprendre. Je ne me mens pas à moi-même, je sais ce que je veux", s'est-elle agacée. "Je pense que ça doit être ta priorité, ça m'a fait du bien quand j'ai enlevé le mien", a précisé le jeune homme de 32 ans.

Adixia de nouveau célibataire

Si au début de l'émission, Paga n'a pas caché qu'il était célibataire et qu'il avait du mal à trouver la femme qui lui correspond, Adixia a botté en touche. Et pour cause, elle ne souhaitait probablement pas révéler qu'elle n'était plus en couple avec Jim Zerga. Ce n'est que le 31 octobre 2020, trois mois après leur séparation, qu'elle a annoncé la mauvaise nouvelle lors d'un entretien avec Sam Zirah.

Elle s'est de nouveau exprimée le 2 novembre pour répondre aux rumeurs disant qu'elle avait trompé le DJ avec Paga. "Il y a des gens qui s'amusent à inventer des histoires. J'adore parce que vous ne saviez même pas que ça faisait trois mois que c'était fini avec Jim. On n'était simplement plus sur la même longueur d'onde au niveau de notre couple. On a décidé de rester amis, on s'entend très bien, on bosse toujours ensemble. (...) Vous me parlez encore de cette même personne [Paga, NDLR]. Ça fait trois ans qu'on n'est plus ensemble. Oui je suis célibataire, mais je ne veux pas avoir l'étiquette de coeur à prendre parce que je ne veux plus me remettre en couple pendant un bon moment. Et enregistrez-vous le bien dans la tête, je ne me remettrai pas avec cette personne. Arrêtez, ça commence à me saouler. J'ai toujours ce prénom qui ressort, mais stop ! Cette personne n'a rien à voir avec cette rupture", déclarait-elle notamment.